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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА

    Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с выставкой "Мир глазами ребенка"

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2026
    • 16:52
    Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с выставкой Мир глазами ребенка

    В рамках состоявшегося в Самарканде Всемирного саммита "Инвестиции в благополучие детей: к устойчивому и справедливому развитию будущих поколений" была организована выставка "Мир глазами ребенка".

    Как сообщает Report, 22 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с выставкой.

    Отметим, что выставка посвящена реформам, проводимым в Узбекистане в сферах охраны здоровья матери и ребенка, образования, реабилитации, инклюзивности и защиты прав детей.

    Экспозиция состоит из 13 тематических разделов и интерактивных зон, охватывающих этапы развития ребенка от рождения до вступления в независимую жизнь. Здесь представлена работа в области охраны здоровья в раннем детстве, социальной поддержки семей, реабилитационных услуг, инклюзивного образования и обеспечения прав детей.

    Затем Лейла Алиева посетила мемориальный комплекс Имама аль-Бухари.

    Лейла Алиева была проинформирована о современном комплексе, созданном с целью изучения и популяризации научного наследия одного из выдающихся ученых исламского мира, самого авторитетного представителя науки о хадисах – Имама Мухаммада ибн Исмаила аль-Бухари (810-870).

    Было отмечено, что после широкомасштабных работ по реконструкции комплекс превратился в крупный духовно-просветительский и туристический центр. Здесь созданы необходимые условия для приема паломников и иностранных туристов, а также для изучения культурного и научного наследия ислама.

    Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с выставкой Мир глазами ребенка
    Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с выставкой Мир глазами ребенка
    Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с выставкой Мир глазами ребенка
    Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с выставкой Мир глазами ребенка
    Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с выставкой Мир глазами ребенка
    Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с выставкой Мир глазами ребенка
    Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с выставкой Мир глазами ребенка
    Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с выставкой Мир глазами ребенка
    Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с выставкой Мир глазами ребенка
    Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с выставкой Мир глазами ребенка
    Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с выставкой Мир глазами ребенка
    Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с выставкой Мир глазами ребенка
    Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с выставкой Мир глазами ребенка
    Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с выставкой Мир глазами ребенка
    Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с выставкой Мир глазами ребенка
    Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с выставкой Мир глазами ребенка
    Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с выставкой Мир глазами ребенка
    Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с выставкой Мир глазами ребенка
    Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с выставкой Мир глазами ребенка

    Лейла Алиева Фонд Гейдара Алиева Самарканд
    Фото
    Leyla Əliyeva Səmərqənddə "Uşağın gözü ilə dünya" sərgisi və İmam əl-Buxari memorial kompleksi ilə tanış olub
    Фото
    Leyla Aliyeva visits "The World Through a Child's Eyes" exhibition and Imam al-Bukhari Memorial Complex in Samarkand
    44 filmi
    MiniBoss

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