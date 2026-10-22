Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с выставкой "Мир глазами ребенка"

В рамках состоявшегося в Самарканде Всемирного саммита "Инвестиции в благополучие детей: к устойчивому и справедливому развитию будущих поколений" была организована выставка "Мир глазами ребенка".

Как сообщает Report, 22 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с выставкой.

Отметим, что выставка посвящена реформам, проводимым в Узбекистане в сферах охраны здоровья матери и ребенка, образования, реабилитации, инклюзивности и защиты прав детей.

Экспозиция состоит из 13 тематических разделов и интерактивных зон, охватывающих этапы развития ребенка от рождения до вступления в независимую жизнь. Здесь представлена работа в области охраны здоровья в раннем детстве, социальной поддержки семей, реабилитационных услуг, инклюзивного образования и обеспечения прав детей.

Затем Лейла Алиева посетила мемориальный комплекс Имама аль-Бухари.

Лейла Алиева была проинформирована о современном комплексе, созданном с целью изучения и популяризации научного наследия одного из выдающихся ученых исламского мира, самого авторитетного представителя науки о хадисах – Имама Мухаммада ибн Исмаила аль-Бухари (810-870).

Было отмечено, что после широкомасштабных работ по реконструкции комплекс превратился в крупный духовно-просветительский и туристический центр. Здесь созданы необходимые условия для приема паломников и иностранных туристов, а также для изучения культурного и научного наследия ислама.