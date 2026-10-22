Сборная Азербайджана провела открытую тренировку перед ЧМ U-15
Футбол
- 22 октября, 2026
- 16:57
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Сборная Азербайджана провела открытую тренировку в преддверии чемпионата мира и фестиваля U-15 в Баку.
Как сообщает Report, первые 15 минут сессии, прошедшей в Говсанском спортивном комплексе, были открыты для представителей медиа.
Напомним, что первые игры соревнования стартуют 24 октября. Турнир, в котором предусмотрено участие 189 стран и проведение около 1000 матчей, объединит юных футболистов из различных уголков мира.
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