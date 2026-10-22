Сборная Азербайджана провела открытую тренировку перед ЧМ U-15

Сборная Азербайджана провела открытую тренировку в преддверии чемпионата мира и фестиваля U-15 в Баку.

Как сообщает Report, первые 15 минут сессии, прошедшей в Говсанском спортивном комплексе, были открыты для представителей медиа.

Напомним, что первые игры соревнования стартуют 24 октября. Турнир, в котором предусмотрено участие 189 стран и проведение около 1000 матчей, объединит юных футболистов из различных уголков мира.