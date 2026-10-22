Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА

    Сборная Азербайджана провела открытую тренировку перед ЧМ U-15

    Футбол
    • 22 октября, 2026
    • 16:57
    Сборная Азербайджана провела открытую тренировку перед ЧМ U-15

    Сборная Азербайджана провела открытую тренировку в преддверии чемпионата мира и фестиваля U-15 в Баку.

    Как сообщает Report, первые 15 минут сессии, прошедшей в Говсанском спортивном комплексе, были открыты для представителей медиа.

    Напомним, что первые игры соревнования стартуют 24 октября. Турнир, в котором предусмотрено участие 189 стран и проведение около 1000 матчей, объединит юных футболистов из различных уголков мира.

    Сборная Азербайджана провела открытую тренировку перед ЧМ U-15
    Сборная Азербайджана провела открытую тренировку перед ЧМ U-15
    Сборная Азербайджана провела открытую тренировку перед ЧМ U-15
    Сборная Азербайджана провела открытую тренировку перед ЧМ U-15
    Сборная Азербайджана провела открытую тренировку перед ЧМ U-15
    Сборная Азербайджана провела открытую тренировку перед ЧМ U-15
    Сборная Азербайджана провела открытую тренировку перед ЧМ U-15
    Сборная Азербайджана провела открытую тренировку перед ЧМ U-15

    Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Сборная Азербайджана по футболу
    Фото
    Bakıda keçiriləcək U-15 dünya çempionatı və festivalından əvvəl Azərbaycan yığmasının açıq məşqi olub
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