Азербайджан и итальянская компания обсудили сотрудничество по "Зеленому энергетическому коридору"

Азербайджан обсудил с итальянской компанией Zhero ее возможное участие в развитии "Каспийско-Черноморско-Европейского зеленого энергетического коридора", формирование коммерческой модели проекта, привлечение покупателей электроэнергии в Европе и возможности финансирования.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, обсуждения состоялись на встрече министра энергетики Пярвиза Шахбазова с управляющим директором Zhero Микеле Вадора в рамках форума "Зеленый энергетический коридор: от технико-экономического обоснования к реализации" в Баку.

Представители Zhero рассказали об опыте компании в реализации крупной энергетической инфраструктуры и межгосударственных электрических соединений.

Также обсуждались возможности привлечения покупателей для долгосрочных закупок электроэнергии, выхода на европейские рынки и сотрудничества с производителями кабелей. Компания заявила о заинтересованности в партнерстве по развитию проекта "Зеленого энергетического коридора".

В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями о возможностях, создаваемых статусом Проекта взаимного интереса (PMI) Европейского Союза, а также о механизмах финансовой поддержки исследовательских и инженерных работ. Кроме того, рассмотрели перспективы поставок зеленой энергии в Центральную Европу и на соседние рынки, в том числе в южные регионы Германии.