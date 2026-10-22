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    Азербайджан и итальянская компания обсудили сотрудничество по "Зеленому энергетическому коридору"

    Энергетика
    • 22 октября, 2026
    • 16:54
    Азербайджан и итальянская компания обсудили сотрудничество по Зеленому энергетическому коридору

    Азербайджан обсудил с итальянской компанией Zhero ее возможное участие в развитии "Каспийско-Черноморско-Европейского зеленого энергетического коридора", формирование коммерческой модели проекта, привлечение покупателей электроэнергии в Европе и возможности финансирования.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, обсуждения состоялись на встрече министра энергетики Пярвиза Шахбазова с управляющим директором Zhero Микеле Вадора в рамках форума "Зеленый энергетический коридор: от технико-экономического обоснования к реализации" в Баку.

    Представители Zhero рассказали об опыте компании в реализации крупной энергетической инфраструктуры и межгосударственных электрических соединений.

    Также обсуждались возможности привлечения покупателей для долгосрочных закупок электроэнергии, выхода на европейские рынки и сотрудничества с производителями кабелей. Компания заявила о заинтересованности в партнерстве по развитию проекта "Зеленого энергетического коридора".

    В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями о возможностях, создаваемых статусом Проекта взаимного интереса (PMI) Европейского Союза, а также о механизмах финансовой поддержки исследовательских и инженерных работ. Кроме того, рассмотрели перспективы поставок зеленой энергии в Центральную Европу и на соседние рынки, в том числе в южные регионы Германии.

    Азербайджан и итальянская компания обсудили сотрудничество по Зеленому энергетическому коридору
    Азербайджан и итальянская компания обсудили сотрудничество по Зеленому энергетическому коридору

    Министерство энергетики Пярвиз Шахбазов Зеленая энергия Азербайджан
    Фото
    Azərbaycan İtaliya şirkəti ilə "Yaşıl Enerji Dəhlizi" üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib
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    Azerbaijan and Italian company discuss cooperation on Green Energy Corridor
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