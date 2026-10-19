Командующие ВВС Азербайджана и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества

Командующие ВВС Азербайджана и ОАЭ перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно информации, заместитель министра обороны Азербайджана – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Намиг Исламзаде встретился с делегацией ОАЭ во главе с командующим Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной генерал-майором Рашидом Мухаммедом Аль-Шамси, находящейся с визитом в нашей стране.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам совместных учений и мероприятий, проводимых с участием военнослужащих обеих стран. Также были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Затем гости посетили штаб учений, оснащенный системами управления, соответствующими современным стандартам, и ознакомились с авиационной техникой.