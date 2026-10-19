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    Командующие ВВС Азербайджана и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества

    Армия
    • 19 октября, 2026
    • 19:18
    Командующие ВВС Азербайджана и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества

    Командующие ВВС Азербайджана и ОАЭ перспективы развития двустороннего сотрудничества.

    Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

    Согласно информации, заместитель министра обороны Азербайджана – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Намиг Исламзаде встретился с делегацией ОАЭ во главе с командующим Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной генерал-майором Рашидом Мухаммедом Аль-Шамси, находящейся с визитом в нашей стране.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам совместных учений и мероприятий, проводимых с участием военнослужащих обеих стран. Также были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Затем гости посетили штаб учений, оснащенный системами управления, соответствующими современным стандартам, и ознакомились с авиационной техникой.

    Командующие ВВС Азербайджана и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества
    Командующие ВВС Азербайджана и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества
    Командующие ВВС Азербайджана и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества
    Командующие ВВС Азербайджана и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества
    Командующие ВВС Азербайджана и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества
    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
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