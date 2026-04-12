    • 12 апреля, 2026
    • 13:54
    Министр: Британия разочарована провалом переговоров США и Ирана в Исламабаде

    Правительство Великобритании разочаровано тем, что переговоры между США и Ираном в Исламабаде завершились безрезультатно.

    Как передает Report, об этом заявил глава Минздрава Соединенного Королевства Уэс Стритинг в интервью телеканалу Sky News.

    "Вызывает разочарование тот факт, что мы до сих пор не увидели прорыва и окончания войны в Иране, которое было бы устойчивым", - сказал он.

    Министр выразил надежду на продолжение мирных переговоров: "Хотя эти переговоры, вероятно, не обернулись успехом, это не означает, что стоит отказаться от попыток продолжить их".

    Стритинг добавил, что нежелание Лондона ввязываться в конфликт с Ираном вызвал много критики со стороны Вашингтона, тем самым сказавшись на отношениях двух стран.

    "Разногласия по Ирану, без сомнений, обострили отношения с администрацией (президента США Дональда) Трампа. Но по многим другим темам интересы Великобритании и США взаимосвязаны. У нас общие интересы в области безопасности. Это партнерство продолжается. Мы все поняли, что президента Трампа нужно судить по тому, что он делает, а не по тому, что он говорит", - подчеркнул британский министр.

    Britaniya ABŞ-İran danışıqlarının iflasa uğramasından məyusdur
    British minister says ‘disappointing' no breakthrough in Iran war talks

    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    Лента новостей