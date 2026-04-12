Министр: Британия разочарована провалом переговоров США и Ирана в Исламабаде

Правительство Великобритании разочаровано тем, что переговоры между США и Ираном в Исламабаде завершились безрезультатно.

Как передает Report, об этом заявил глава Минздрава Соединенного Королевства Уэс Стритинг в интервью телеканалу Sky News.

"Вызывает разочарование тот факт, что мы до сих пор не увидели прорыва и окончания войны в Иране, которое было бы устойчивым", - сказал он.

Министр выразил надежду на продолжение мирных переговоров: "Хотя эти переговоры, вероятно, не обернулись успехом, это не означает, что стоит отказаться от попыток продолжить их".

Стритинг добавил, что нежелание Лондона ввязываться в конфликт с Ираном вызвал много критики со стороны Вашингтона, тем самым сказавшись на отношениях двух стран.

"Разногласия по Ирану, без сомнений, обострили отношения с администрацией (президента США Дональда) Трампа. Но по многим другим темам интересы Великобритании и США взаимосвязаны. У нас общие интересы в области безопасности. Это партнерство продолжается. Мы все поняли, что президента Трампа нужно судить по тому, что он делает, а не по тому, что он говорит", - подчеркнул британский министр.