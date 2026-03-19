В Шуше открылась ярмарка по случаю праздника Новруз
Социальная защита
- 19 марта, 2026
- 16:30
В Шуше открылась ярмарка по случаю праздника Новруз.
Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, праздничная ярмарка организована на территории "Гюллю баг" в центре города Специальным представительством президента Азербайджана в Шушинском районе и Управлением Государственного заповедника города Шуша.
На ярмарке представлены изделия ручной работы жителей города и образцы национальной кухни.
Ярмарка продлится неделю.
