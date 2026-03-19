Şuşada Novruz yarmarkası təşkil olunub
Sosial müdafiə
- 19 mart, 2026
- 15:38
Şuşada Novruz yarmarkası təşkil olunub.
"Report"un Qarabağ bürosunun Şuşaya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bayram yarmarkası Şuşa rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin və Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin təşkilatçılığı ilə şəhərin mərkəzində - "Güllü bağ" ərazisində baş tutub.
Yarmarkada Şuşanın yaradıcı sakinlərinin əl işləri, milli mətbəxdən nümunələr sərgilənib.
Qeyd edək ki, Şuşa şəhərindəki Novruz yarmarkası bir həftə davam edəcək.
