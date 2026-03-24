    Kür çayında cərəyanla qanunsuz balıq ovlayan 3 nəfər saxlanılıb

    Kür çayında cərəyanla qanunsuz balıq ovlayan 3 nəfər saxlanılıb

    Kür çayının sol sahilində, Şəmkir rayonunun inzibati ərazisindən keçən hissəsində kustar üsulla hazırlanmış elektrik cərəyanı avadanlığından istifadə etməklə qanunsuz balıq ovu faktı aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan Tovuz rayonunun Hunanlar kəndi sakinləri olan üç şəxs Daxili Sular Regional Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

    Aparılan tədbirlər zamanı həmin şəxslərin 90 ədəd daban balığı, 1 ədəd çəki balığı və 52 ədəd sıf balığı növlərini qanunsuz olaraq ovladıqları müəyyən edilib.

    Qanunsuz ov nəticəsində təbiətə dəymiz ziyanın ödənilməsi və müvafiq tədbirlərin görülməsi məqsədilə hər üç şəxs barəsində toplanmış materiallar Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinin Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinə təqdim edilib.

    Qanunsuz balıq ovu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi (KTN)
    В Шамкире задержаны трое за незаконную рыбалку с применением электротока

