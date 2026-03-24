    В Шамкире задержаны трое за незаконную рыбалку с применением электротока

    Трое жителей села Гунанлар Товузского района задержаны за незаконную рыбалку с применением электротока.

    Как сообщили Report в Министерстве сельского хозяйства, факт незаконной ловли рыбы зафиксирован на левом берегу реки Кура, на участке, проходящем через административную территорию Шамкирского района.

    В ходе принятых мер установлено, что задержанные выловили 90 карасей, 1 карпа и 52 судака.

    С целью возмещения причиненного природе ущерба и принятия необходимых мер материалы по делу переданы в Управление полиции на водном транспорте.

    Незаконная рыбалка Министерство сельского хозяйства Управление полиции на водном транспорте
    Kür çayında cərəyanla qanunsuz balıq ovlayan 3 nəfər saxlanılıb
