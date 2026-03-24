В Шамкире задержаны трое за незаконную рыбалку с применением электротока
- 24 марта, 2026
- 17:10
Трое жителей села Гунанлар Товузского района задержаны за незаконную рыбалку с применением электротока.
Как сообщили Report в Министерстве сельского хозяйства, факт незаконной ловли рыбы зафиксирован на левом берегу реки Кура, на участке, проходящем через административную территорию Шамкирского района.
В ходе принятых мер установлено, что задержанные выловили 90 карасей, 1 карпа и 52 судака.
С целью возмещения причиненного природе ущерба и принятия необходимых мер материалы по делу переданы в Управление полиции на водном транспорте.
17:15
Трамп и Моди обсудили ситуацию на Ближнем ВостокеДругие страны
17:11
Шри-Ланка ведет переговоры с Россией по закупкам нефтиДругие страны
17:10
В Шамкире задержаны трое за незаконную рыбалку с применением электротокаАПК
17:06
Бахрейн с начала войны на Ближнем Востоке перехватил 153 ракетыДругие страны
17:01
СМИ: Вэнс может стать главным переговорщиком от США на переговорах ИраномДругие страны
16:55
В Азербайджане за сутки задержаны 37 подозреваемых в совершении преступленийПроисшествия
16:48
Резазаде: Иран не направлял США предложений о переговорах и прекращении огняВ регионе
16:44
В Баку задержан подозреваемый в разбойном нападении на таксистаПроисшествия
16:37