Məcid əl-Ənsari: İranın parçalanması Yaxın Şərqdəki münaqişənin həlli sayıla bilməz
Digər ölkələr
- 24 mart, 2026
- 16:37
İranın parçalanması Yaxın Şərqdəki münaqişənin yekun həlli ola bilməz.
"Report" "Al-Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bunu Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Məcid əl-Ənsari bəyan edib.
"İran, bu regionun xalqları kimi minilliklərdir burada mövcuddur. Heç kim heç yerə getməyəcək. Ümumi məhvetmə çıxış yolu deyil", - M.Ənsari vurğulayıb.
O əlavə edib ki, ölkələrin qonşuluğu tarix və coğrafiya tərəfindən müəyyən edilib və bəşəriyyətin gələcəyi naminə birgə yaşayış mexanizmlərinin qurulması zəruridir.
M.Ənsari həmçinin ABŞ, İsrail və İran arasında davam edən münaqişə fonunda vurğulayıb ki, Qətər ABŞ-nin "Əl-Üdeyd" hərbi hava bazasının bağlanması məsələsini qaldırmayıb.
Son xəbərlər
17:20
Tramp və Modi Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edibDigər ölkələr
17:13
Rumıniya Azərbaycandan neft alışını cüzi azaldıbEnergetika
17:08
Türkiyə və Britaniya müdafiə nazirləri "Eurofighter Typhoon" qırıcılarının tədarükünü müzakirə edəcəkRegion
17:08
KİV: ABŞ Qalibafı İranın potensial lideri hesab edirDigər ölkələr
17:06
Erlinq Holann Norveçin ən bahalı kitabını satın alaraq doğma şəhərinin bələdiyyəsinə hədiyyə edibFutbol
17:02
İsveç Ukraynaya 25,8 milyon dollarlıq növbəti yardım paketi ayırırDigər ölkələr
17:01
KİV: İran danışıqlar zamanı ABŞ-nin şərtləri ilə razılaşmayacaqDigər ölkələr
16:50
Foto
Azərbaycan İtaliya ilə aqrar sahədə Anlaşma Memorandumu imzalayıbASK
16:44