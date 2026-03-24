    Məcid əl-Ənsari: İranın parçalanması Yaxın Şərqdəki münaqişənin həlli sayıla bilməz

    24 mart, 2026
    • 16:37
    İranın parçalanması Yaxın Şərqdəki münaqişənin yekun həlli ola bilməz.

    "Report" "Al-Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bunu Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Məcid əl-Ənsari bəyan edib.

    "İran, bu regionun xalqları kimi minilliklərdir burada mövcuddur. Heç kim heç yerə getməyəcək. Ümumi məhvetmə çıxış yolu deyil", - M.Ənsari vurğulayıb.

    O əlavə edib ki, ölkələrin qonşuluğu tarix və coğrafiya tərəfindən müəyyən edilib və bəşəriyyətin gələcəyi naminə birgə yaşayış mexanizmlərinin qurulması zəruridir.

    M.Ənsari həmçinin ABŞ, İsrail və İran arasında davam edən münaqişə fonunda vurğulayıb ki, Qətər ABŞ-nin "Əl-Üdeyd" hərbi hava bazasının bağlanması məsələsini qaldırmayıb.

    Аль-Ансари: Распад Ирана не может считаться решением конфликта на Ближнем Востоке
    Al-Ansari: Iran's collapse is not a solution to Middle East conflict

    Son xəbərlər

    17:20

    Tramp və Modi Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib

    Digər ölkələr
    17:13

    Rumıniya Azərbaycandan neft alışını cüzi azaldıb

    Energetika
    17:08

    Türkiyə və Britaniya müdafiə nazirləri "Eurofighter Typhoon" qırıcılarının tədarükünü müzakirə edəcək

    Region
    17:08

    KİV: ABŞ Qalibafı İranın potensial lideri hesab edir

    Digər ölkələr
    17:06

    Erlinq Holann Norveçin ən bahalı kitabını satın alaraq doğma şəhərinin bələdiyyəsinə hədiyyə edib

    Futbol
    17:02

    İsveç Ukraynaya 25,8 milyon dollarlıq növbəti yardım paketi ayırır

    Digər ölkələr
    17:01

    KİV: İran danışıqlar zamanı ABŞ-nin şərtləri ilə razılaşmayacaq

    Digər ölkələr
    16:50
    Foto

    Azərbaycan İtaliya ilə aqrar sahədə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    ASK
    16:44

    WEF regional qeyri-sabitliyə görə Səudiyyə Ərəbistanındakı tədbirini təxirə salıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti