Аль-Ансари: Распад Ирана не может считаться решением конфликта на Ближнем Востоке

Распад Ирана не может являться окончательным решением конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Иран находится здесь тысячелетиями, как и народы этого региона. Никто никуда не уйдет. Тотальное уничтожение (Ирана - ред.) - это не выход", - подчеркнул аль-Ансари.

Он добавил, что соседство стран продиктовано историей и географией, и ради будущего человечества необходимо выстраивать механизмы совместного проживания.

На фоне продолжающегося конфликта между США, Израилем и Ираном аль-Ансари также уточнил, что Катар не поднимал вопрос о закрытии американской авиабазы "Аль-Удейд".

Отмечается, что эта база является крупнейшим военным объектом США в регионе и служит передовым оперативным штабом американских сил на Ближнем Востоке. Ранее, в 2024 году, стороны продлили соглашение об эксплуатации базы еще на десять лет.