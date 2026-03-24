KİV: İran danışıqlar zamanı ABŞ-nin şərtləri ilə razılaşmayacaq
- 24 mart, 2026
- 17:01
Yaxın Şərqdə döyüş əməliyyatlarının dayandırılmasına yönəlmiş razılaşmanın əldə edilməsi üçün ABŞ ilə İran arasında mümkün danışıqların uğurlu olması ehtimaı azdır.
"Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Al-Arabiya" telekanalı məlumat yayıb.
Telekanalın mənbələrinin sözlərinə görə, İran ABŞ-nin tələbləri ilə razılaşmayacaq, bu tələblərə, çox güman ki, İranın nüvə və ballistik raket proqramlarına məhdudiyyətlər daxil olacaq.
17:20
Tramp və Modi Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edibDigər ölkələr
17:13
Rumıniya Azərbaycandan neft alışını cüzi azaldıbEnergetika
17:08
Türkiyə və Britaniya müdafiə nazirləri "Eurofighter Typhoon" qırıcılarının tədarükünü müzakirə edəcəkRegion
17:08
KİV: ABŞ Qalibafı İranın potensial lideri hesab edirDigər ölkələr
17:06
Erlinq Holann Norveçin ən bahalı kitabını satın alaraq doğma şəhərinin bələdiyyəsinə hədiyyə edibFutbol
17:02
İsveç Ukraynaya 25,8 milyon dollarlıq növbəti yardım paketi ayırırDigər ölkələr
17:01
KİV: İran danışıqlar zamanı ABŞ-nin şərtləri ilə razılaşmayacaqDigər ölkələr
16:50
Foto
Azərbaycan İtaliya ilə aqrar sahədə Anlaşma Memorandumu imzalayıbASK
16:44