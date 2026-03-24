    СМИ: Иран не согласится на условия США в ходе переговоров

    • 24 марта, 2026
    СМИ: Иран не согласится на условия США в ходе переговоров

    Успех возможных переговоров между США и Ираном о заключении соглашения, направленного на прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, маловероятен.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает телеканал "Al-Arabiya".

    По словам источников телеканала, Иран вряд ли согласится на требования США, которые, вероятнее всего, будут включать в себя ограничения иранской ядерной и баллистической ракетной программ.

    Президент США Дональд Трамп 23 марта написал в социальных сетях, что США и Иран провели "очень хорошие и продуктивные" переговоры о полном и тотальном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Трамп считает возможным "использовать огромные достижения, полученные Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и вооруженными силами США, для реализации целей войны в рамках сделки - сделки, которая сохранит наши жизненно важные интересы".

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Переговоры США и Ирана
    Последние новости

    16:23

    WEF отложил мероприятие в Саудовской Аравии из-за региональной нестабильности

    Другие страны
    16:20

    В Азербайджане с завтрашнего дня ожидается усиление осадков - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    16:18

    СМИ: США считают Галибафа потенциальным лидером Ирана

    Другие страны
    16:15

    СМИ: Иран не согласится на условия США в ходе переговоров

    Другие страны
    16:11
    Фото

    Шамахинский европейский лицей оснащен оборудованием и наглядными пособиями

    Наука и образование
    15:59

    Швеция выделяет Украине очередной пакет помощи на $25,8 млн

    Другие страны
    15:56
    Фото

    Омбудсмен посетила место временного содержания и Следственный изолятор СГБ

    Внутренняя политика
    15:55

    IQAir: Лишь 14% городов мира в 2025г соответствовали требованиям к качеству воздуха

    Экология
    15:40

    Аль-Ансари: Распад Ирана не может считаться решением конфликта на Ближнем Востоке

    Другие страны
    Лента новостей