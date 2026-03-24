Ötən gün Azərbaycanda cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 37 nəfər saxlanılıb
24 mart, 2026
- 16:35
Azərbaycanda martın 23-də cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 37 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ötən gün narkotiklərlə əlaqəli iki, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 19 fakt müəyyən edilib.
