В Азербайджане за сутки задержаны 37 подозреваемых в совершении преступлений

В Азербайджане 23 марта задержаны 37 человек, подозреваемых в совершении преступлений.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Кроме того, за минувший день выявлено два факта, связанных с наркотиками, а также 19 фактов изъятия незаконно хранившегося оружия и боеприпасов.