    Пакистан объявил о начале "открытой войны" правительству талибов в Афганистане

    • 27 февраля, 2026
    • 07:08
    Пакистан объявил о начале открытой войны правительству талибов в Афганистане

    Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил о начале "открытой войны" правительству талибов в Афганистане.

    Как передает Report, соответствующее заявление он сделал 27 февраля в социальной сети X.

    "Теперь мы будем вести с вами открытую войну", - написал министр.

    По его словам, власти Афганистана привлекли "террористов со всего мира" и начали "экспортировать терроризм".

