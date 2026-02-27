Пакистан объявил о начале "открытой войны" правительству талибов в Афганистане

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил о начале "открытой войны" правительству талибов в Афганистане.

Как передает Report, соответствующее заявление он сделал 27 февраля в социальной сети X.

"Теперь мы будем вести с вами открытую войну", - написал министр.

По его словам, власти Афганистана привлекли "террористов со всего мира" и начали "экспортировать терроризм".