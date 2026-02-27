Пакистан объявил о начале "открытой войны" правительству талибов в Афганистане
Другие страны
- 27 февраля, 2026
- 07:08
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил о начале "открытой войны" правительству талибов в Афганистане.
Как передает Report, соответствующее заявление он сделал 27 февраля в социальной сети X.
"Теперь мы будем вести с вами открытую войну", - написал министр.
По его словам, власти Афганистана привлекли "террористов со всего мира" и начали "экспортировать терроризм".
Последние новости
07:28
Вэнс: Возможный удар США по Ирану не привел бы к длительному конфликту в регионеДругие страны
07:27
Жительница Хоровлу: Я очень соскучилась по своему селуВнутренняя политика
07:15
Жительница Ходжавенда: Сегодня нам выпала честь вернуться на родную землюВнутренняя политика
07:08
Пакистан объявил о начале "открытой войны" правительству талибов в АфганистанеДругие страны
06:51
Фото
В Кяльбаджар, Ходжавенд и село Хоровлу Джебраильского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцевВнутренняя политика
06:23
Мэр Нью-Йорка сообщил о продуктивной встрече с Трампом в Белом домеДругие страны
05:46
Reuters: Выручка от продаж нефти Венесуэлы достигнет $2 млрд к концу февраляДругие страны
05:19
СМИ: В Британии начали расследование о самолете Эпштейна на базах ВВСДругие страны
04:54