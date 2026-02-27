Мэр Нью-Йорка сообщил о продуктивной встрече с Трампом в Белом доме
Другие страны
- 27 февраля, 2026
- 06:23
Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил о продуктивной встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Как передает Report, об этом он написал в соцсети X.
"Провел продуктивную встречу с президентом Трампом этим вечером. Не терпится начать строительство новых жилплощадей в Нью-Йорке", - отметил Мамдани, опубликовав фотографию из Овального кабинета.
