В январе этого года в Азербайджане произведено 193,4 тыс. тонн дизельного топлива, что на 14,4% меньше по сравнению с показателями января 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

В целом, за отчетный период общая стоимость производства в сфере нефтепродуктов в Азербайджане составила 398,3 млн манатов, что на 16,4% меньше по сравнению с январем предыдущего года.

В прошлом месяце в Азербайджане произведено 5,8 тыс. тонн мазута. Этот показатель на 67,8% меньше по сравнению с январем 2025 года.

За прошлый месяц в Азербайджане произведено 114,9 тыс. тонн автомобильного бензина, что также на 7,3% меньше по сравнению с январем прошлого года.

За отчетный период произведено 2,3 тыс. тонн смазочных масел и 6,9 тыс. тонн нефтяного битума. По сравнению с январем прошлого года производство смазочных масел в Азербайджане сократилось на 32,4%, а производство нефтяного битума - на 65,8%.

Также за отчетный месяц в стране произведено 16,8 тыс. тонн сжиженных газов, 47,5 тыс. тонн белой нефти и 19,2 тыс. тонн нефтяного кокса. За последний год производство нефтяного кокса в Азербайджане выросло на 9,1%, а производство белой нефти сократилось на 22,6%.