Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В январе этого года в Азербайджане произведено 193,4 тыс. тонн дизельного топлива

    Энергетика
    • 20 февраля, 2026
    • 18:01
    В январе этого года в Азербайджане произведено 193,4 тыс. тонн дизельного топлива

    В январе этого года в Азербайджане произведено 193,4 тыс. тонн дизельного топлива, что на 14,4% меньше по сравнению с показателями января 2025 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    В целом, за отчетный период общая стоимость производства в сфере нефтепродуктов в Азербайджане составила 398,3 млн манатов, что на 16,4% меньше по сравнению с январем предыдущего года.

    В прошлом месяце в Азербайджане произведено 5,8 тыс. тонн мазута. Этот показатель на 67,8% меньше по сравнению с январем 2025 года.

    За прошлый месяц в Азербайджане произведено 114,9 тыс. тонн автомобильного бензина, что также на 7,3% меньше по сравнению с январем прошлого года.

    За отчетный период произведено 2,3 тыс. тонн смазочных масел и 6,9 тыс. тонн нефтяного битума. По сравнению с январем прошлого года производство смазочных масел в Азербайджане сократилось на 32,4%, а производство нефтяного битума - на 65,8%.

    Также за отчетный месяц в стране произведено 16,8 тыс. тонн сжиженных газов, 47,5 тыс. тонн белой нефти и 19,2 тыс. тонн нефтяного кокса. За последний год производство нефтяного кокса в Азербайджане выросло на 9,1%, а производство белой нефти сократилось на 22,6%.

    дизельное топливо нефть производство Азербайджан
    Ötən ay Azərbaycanda neft məhsullarının istehsal həcmi açıqlanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    18:30

    На WUF13 в Баку откроют "тихие комнаты" для участников с сенсорными особенностями

    Инфраструктура
    18:27

    США ввели визовые ограничения против трех чиновников Чили

    Другие страны
    18:22
    Фото

    Азербайджан отправил Украине очередную партию гумпомощи

    Внешняя политика
    18:18
    Фото

    В Гёйгёле ограничена деятельность предприятия, ставшего причиной отравления 10 учеников

    Здоровье
    18:09

    В Азербайджане инвестиции в сектор информации и связи увеличились в 2,3 раза

    ИКТ
    18:01

    В январе этого года в Азербайджане произведено 193,4 тыс. тонн дизельного топлива

    Энергетика
    17:59

    В Азербайджане объединяются три структуры Государственного антимонопольного агентства

    Бизнес
    17:57

    В Азербайджане созданы новые бюджетные организации

    Финансы
    17:55

    В Азербайджане производство в секторе ИКТ увеличилось на 10%

    ИКТ
    Лента новостей