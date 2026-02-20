Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Дорин Жунгиету: Молдова рассматривает Азербайджан как потенциального партнера по поставкам СПГ

    Энергетика
    • 20 февраля, 2026
    • 17:48
    Дорин Жунгиету: Молдова рассматривает Азербайджан как потенциального партнера по поставкам СПГ

    Азербайджан рассматривается как потенциальный партнер в рамках более широкой политики диверсификации Молдовы, наряду с поставками СПГ и другими европейскими источниками газа.

    Об этом в интервью Report сказал министр энергетики страны Дорин Жунгиету.

    По его словам, перспективы долгосрочного сотрудничества будут определяться, прежде всего, коммерческой конкурентоспособностью ресурса, оптимизированными тарифами на транспортировку и эффективным использованием существующих маршрутов.

    "Министерство формирует стратегию и нормативные рамки энергетической безопасности, тогда как ценовые и коммерческие решения о закупках принимаются лицензированными участниками рынка в соответствии с действующими рыночными правилами", - отметил Д. Жунгиету.

    Министр также подчеркнул, что энергетическое взаимодействие между Молдовой и Азербайджаном уже выходит за рамки поставок газа: "Диалог охватывает нефтепродукты, развитие инфраструктуры хранения, возобновляемые источники энергии, а также обмен технической экспертизой".

    Д. Жунгиету подчеркнул, что закупка природного газа в Молдове осуществляется строго на коммерческих и рыночных принципах.

    "Государственный трейдер Energocom поддерживает конструктивный коммерческий диалог с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и заключил рамочное соглашение, позволяющее проводить спотовые и краткосрочные сделки в зависимости от рыночной конъюнктуры. На данном этапе, по информации национальной компании, обязывающее долгосрочное соглашение о поставках не подписано. Существенным ограничивающим фактором остаются логистика и транспортные издержки по региональным маршрутам, которые напрямую влияют на конечную цену газа для потребителей", - добавил министр.

    C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

