Дорин Жунгиету: Молдова рассматривает Азербайджан как потенциального партнера по поставкам СПГ

Азербайджан рассматривается как потенциальный партнер в рамках более широкой политики диверсификации Молдовы, наряду с поставками СПГ и другими европейскими источниками газа.

Об этом в интервью Report сказал министр энергетики страны Дорин Жунгиету.

По его словам, перспективы долгосрочного сотрудничества будут определяться, прежде всего, коммерческой конкурентоспособностью ресурса, оптимизированными тарифами на транспортировку и эффективным использованием существующих маршрутов.

"Министерство формирует стратегию и нормативные рамки энергетической безопасности, тогда как ценовые и коммерческие решения о закупках принимаются лицензированными участниками рынка в соответствии с действующими рыночными правилами", - отметил Д. Жунгиету.

Министр также подчеркнул, что энергетическое взаимодействие между Молдовой и Азербайджаном уже выходит за рамки поставок газа: "Диалог охватывает нефтепродукты, развитие инфраструктуры хранения, возобновляемые источники энергии, а также обмен технической экспертизой".

Д. Жунгиету подчеркнул, что закупка природного газа в Молдове осуществляется строго на коммерческих и рыночных принципах.

"Государственный трейдер Energocom поддерживает конструктивный коммерческий диалог с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и заключил рамочное соглашение, позволяющее проводить спотовые и краткосрочные сделки в зависимости от рыночной конъюнктуры. На данном этапе, по информации национальной компании, обязывающее долгосрочное соглашение о поставках не подписано. Существенным ограничивающим фактором остаются логистика и транспортные издержки по региональным маршрутам, которые напрямую влияют на конечную цену газа для потребителей", - добавил министр.

