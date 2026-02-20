İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Dorin Junqietu: "Moldova Azərbaycanı LNG tədarükü üzrə potensial tərəfdaş kimi nəzərdən keçirir"

    Energetika
    • 20 fevral, 2026
    • 18:22
    Dorin Junqietu: Moldova Azərbaycanı LNG tədarükü üzrə potensial tərəfdaş kimi nəzərdən keçirir

    Azərbaycan mayeləşdirilmiş təbii qaz (LNG) tədarükü və Avropanın digər qaz mənbələri ilə yanaşı, Moldovanın daha geniş şaxələndirmə siyasəti çərçivəsində potensial tərəfdaş kimi nəzərdən keçirilir.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Moldovanın energetika naziri Dorin Junqietu bildirib.

    Onun sözlərinə görə, uzunmüddətli əməkdaşlıq perspektivləri, ilk növbədə, resursun kommersiya rəqabət qabiliyyəti, optimallaşdırılmış nəql tarifləri və mövcud marşrutlardan səmərəli istifadə əsasında müəyyən ediləcək.

    "Nazirlik enerji təhlükəsizliyi strategiyasını və normativ çərçivələrini formalaşdırır, satınalmalar haqqında qiymət və kommersiya qərarları isə lisenziyaya malik bazar iştirakçıları tərəfindən mövcud bazar qaydalarına uyğun olaraq qəbul edilir", - D.Junqietu qeyd edib.

    Nazir bildirib ki, Moldova ilə Azərbaycan arasında enerji əməkdaşlığı artıq qaz tədarükü çərçivəsindən kənara çıxır: "Dialoq neft məhsullarını, saxlama infrastrukturunun inkişafını, bərpa olunan enerji mənbələrini, eləcə də texniki ekspertiza mübadiləsini əhatə edir".

    D.Junqietu vurğulayıb ki, Moldovada təbii qaz alışı yalnız kommersiya və bazar prinsipləri əsasında həyata keçirilir.

    "Energocom" dövlət treyderi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ilə konstruktiv kommersiya dialoqu aparır və bazar şərtlərindən asılı olaraq spot və qısamüddətli əməliyyatların həyata keçirilməsinə imkan verən çərçivə sazişi bağlayıb. Milli şirkətin məlumatına görə, indiki mərhələdə uzunmüddətli tədarük müqaviləsi bağlanmayıb. Regional dəhlizlər boyunca logistika və nəqliyyat xərcləri son qiymətə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən əsas məhdudlaşdırıcı amil olaraq qalır", - nazir əlavə edib.

    Müsahibənin tam mətni ilə bu link vasitəsilə tanış olmaq olar.

    Moldova Dorin Junqietu Azərbaycan LNG tədarükü
    Дорин Жунгиету: Молдова рассматривает Азербайджан как потенциального партнера по поставкам СПГ

    Son xəbərlər

    18:35

    Xocalı soyqırımına həsr olunan dəyirmi masa keçirilib

    Daxili siyasət
    18:30

    Azərbaycanda informasiya və rabitə xidmətlərinin ümumi dəyəri açıqlanıb

    İKT
    18:29
    Foto

    Kürdəmirdə heyvan bazarı yenidən açılıb

    Sağlamlıq
    18:29
    Foto

    Bakıda Hakimlərin II Forumunun bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    18:22

    Dorin Junqietu: "Moldova Azərbaycanı LNG tədarükü üzrə potensial tərəfdaş kimi nəzərdən keçirir"

    Energetika
    18:22

    Xidmət rəisi: Probasiya nəzarətində olan şəxslərin törətdiyi cinayətlər bir faizi keçmir

    Daxili siyasət
    18:19

    Əfqanıstanda 5,5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    18:13

    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 13 %-ə yaxın artıb

    İKT
    18:10

    Pistorius: Almaniya Ukraynaya yardım göstərməyə davam edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti