Министр энергетики: Молдова открыта к участию в проекте энергокоридора "Каспий-Черное море-Европа" - ИНТЕРВЬЮ

Энергетическая повестка в Восточной Европе сегодня формируется под влиянием сразу нескольких факторов - необходимости диверсификации поставок, интеграции с европейскими рынками и ускоренного перехода к "зеленой" энергетике. Для Республики Молдова эти задачи приобрели стратегическое значение, особенно в условиях трансформации региональной архитектуры поставок газа и электроэнергии.

В интервью Report министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету рассказал о позиции Кишинева в рамках Консультативного совета Южный газовый коридор, перспективах подключения к инициативе Black Sea Energy - Green Energy Corridor, возможностях сотрудничества с SOCAR и роли государственного трейдера Energocom.

Министр также обозначил подходы Молдовы к формированию долгосрочной стратегии диверсификации, условия потенциальных поставок азербайджанского газа, планы по развитию ВИЭ и модернизации инфраструктуры, а также приоритеты предстоящего заседания межправительственной комиссии Молдова–Азербайджан в 2026 году.

Представляем интервью читателям:

- Планируете ли Вы принять участие в 12-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 4-м министерском заседании по зеленой энергии, которые состоятся в начале марта в Баку? Какие приоритеты Молдова намерена обозначить в контексте энергетической безопасности и региональной интеграции?

- Республика Молдова рассматривает Южный газовый коридор (ЮГК) как ключевую региональную платформу для укрепления энергетической безопасности, развития взаимосвязанности и расширения доступа к диверсифицированным источникам природного газа.

Стратегическим приоритетом остается дальнейшая интеграция молдавского газового рынка с европейской инфраструктурой через Трансбалканский/Вертикальный газовый коридор. Это позволит получить доступ к конкурентным транспортным мощностям и нескольким поставщикам, включая ресурсы Каспийского региона, поставляемые по системе ЮГК.

Такие шаги направлены на повышение устойчивости энергосистемы и снижение зависимости от единственного источника поставок.

- Рассматривает ли Молдова участие в проекте строительства энергокоридора "Каспий-Черное море-Европа" (Black Sea Green Energy Corridor)? Какие преимущества этот проект может дать энергетическому сектору страны?

- Молдова рассматривает инициативу Black Sea Green Energy Corridor как стратегически значимый региональный проект. Он способствует развитию межсистемных электрических соединений, диверсификации чистых источников энергии и более глубокой интеграции с европейскими рынками электроэнергии.

С точки зрения правительства, такие проекты повышают устойчивость системы, надежность поставок и создают условия для декарбонизации электроэнергетики. Молдова открыта к диалогу с региональными партнерами и готова оценивать возможное техническое и институциональное участие - с учетом результатов технико-экономического обоснования и рыночных условий.

- Ведутся ли переговоры о возможных поставках азербайджанского газа в Молдову? Рассматриваются ли как прямые поставки, так и механизмы через региональных партнеров и существующую европейскую инфраструктуру?

- Закупка природного газа в Молдове осуществляется строго на коммерческих и рыночных принципах.

Государственный трейдер Energocom поддерживает конструктивный коммерческий диалог с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и заключил рамочное соглашение, позволяющее проводить спотовые и краткосрочные сделки в зависимости от рыночной конъюнктуры.

На данном этапе, по информации национальной компании, обязывающее долгосрочное соглашение о поставках не подписано. Существенным ограничивающим фактором остаются логистика и транспортные издержки по региональным маршрутам, которые напрямую влияют на конечную цену газа для потребителей.

- Может ли Азербайджан стать долгосрочным элементом стратегии диверсификации газовых поставок Молдовы? Какие условия - коммерческие, инфраструктурные или регуляторные - являются ключевыми для такого сотрудничества?

- Азербайджан рассматривается как потенциальный партнер в рамках более широкой политики диверсификации Молдовы, наряду с поставками СПГ и другими европейскими источниками газа.

Перспективы долгосрочного сотрудничества будут определяться, прежде всего, коммерческой конкурентоспособностью ресурса, оптимизированными тарифами на транспортировку и эффективным использованием существующих маршрутов.

Министерство формирует стратегию и нормативные рамки энергетической безопасности, тогда как ценовые и коммерческие решения о закупках принимаются лицензированными участниками рынка в соответствии с действующими рыночными правилами.

- Как Вы оцениваете текущее состояние энергетического сотрудничества между Молдовой и Азербайджаном? Какие направления - газ, ВИЭ, инфраструктура, обмен опытом и технологиями - выглядят наиболее перспективными в среднесрочной перспективе?

- Энергетическое взаимодействие между Молдовой и Азербайджаном уже выходит за рамки поставок газа. Диалог охватывает нефтепродукты, развитие инфраструктуры хранения, возобновляемые источники энергии, а также обмен технической экспертизой.

Энергетический и нефтяной рынки Молдовы либерализованы, конкурентны и открыты для международных инвесторов, работающих в соответствии с нормами ЕС. Импорт и торговая деятельность осуществляются лицензированными экономическими операторами под надзором Национального агентства по регулированию в энергетике - ANRE. Государство, в свою очередь, через профильные органы формирует политику и поддерживает развитие рынка.

- В 2026 году Кишинев примет заседание межправительственной комиссии Молдова-Азербайджан. Какие приоритетные проекты в сфере энергетики, помимо газового сотрудничества, планируется включить в повестку, в частности в области ВИЭ, энергоэффективности и модернизации сетей?

- Помимо диверсификации поставок газа, к числу приоритетов относятся развитие возобновляемой энергетики, внедрение решений по хранению электроэнергии, модернизация энергетической инфраструктуры и программы повышения энергоэффективности.

Эти направления соответствуют национальным целям Молдовы по энергетическому переходу и обязательствам по интеграции с европейскими рынками.

- Молдова пригласила азербайджанские компании к участию в тендерах на строительство мощностей ВИЭ и систем накопления энергии (BESS). Проявляет ли азербайджанский бизнес конкретный интерес к инвестициям в молдавскую энергетику? Какие сегменты выглядят наиболее привлекательными?

- Министерство энергетики объявило конкурентные международные тендеры на строительство мощностей ВИЭ, включая наземные ветровые проекты с обязательным компонентом систем накопления энергии (BESS).

Процедуры открыты для всех квалифицированных инвесторов, в том числе азербайджанских компаний. Механизм отбора основан на прозрачных и конкурентных принципах и полностью соответствует европейским стандартам регулирования и проведения закупок.