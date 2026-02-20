Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Происшествия
    • 20 февраля, 2026
    • 17:37
    ОАЭ выдали Азербайджану обвиняемого в контрабанде на 1,7 млн манатов

    Гражданин Азербайджана Турал Самедзаде, объявленный в международный розыск по линии Интерпола, экстрадирован из ОАЭ, где он был задержан.

    Как сообщили Report в Министерстве юстиции, Самедзаде обвиняется в попытке контрабанды из Азербайджана ювелирных изделий в особо крупном размере - на сумму 1 683 298 манатов. Действия совершены по предварительному сговору с рядом лиц (статья 206.3.2 УК АР).

    В ведомстве подчеркнули, что решение ОАЭ выдать Азербайджану разыскиваемого Турала Самедзаде является очередным подтверждением международного авторитета страны и надежного характера партнерства с Эмиратами.

    Самедзаде был доставлен в страну представителями Министерства юстиции и Пенитенциарной службы, в настоящее время он находится в следственном изоляторе.

    Азербайджан ОАЭ контрабанда Минюст Азербайджана экстрадиция ювелирные изделия
    Azərbaycanın beynəlxalq axtarışa verdiyi şəxs BƏƏ-dən ölkəyə gətirilib
    Лента новостей