Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Защитник "Манчестер Юнайтед" извинился за критику руководства клуба

    Футбол
    • 15 октября, 2026
    • 23:35
    Защитник Манчестер Юнайтед извинился за критику руководства клуба

    Аргентинский защитник английского "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес принес извинения за свои высказывания после встречи с руководством клуба.

    Как сообщает Report, футболист поделился соответствующей публикацией в социальных сетях.

    "Красные дьяволы" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА уступили испанскому "Атлетико" со счетом 0:2. После матча Мартинес раскритиковал руководство клуба и спортивного директора за отсутствие в команде достаточного количества сильных футболистов.

    Аргентинский защитник сообщил, что встреча с руководством и главным тренером прошла в позитивной атмосфере.

    "Сегодня я встретился с руководством клуба и главным тренером. У нас состоялся очень конструктивный разговор. Мы обменялись мнениями и открыто обсудили произошедшее после матча во вторник.

    Все знают, что я эмоциональный человек и живу футболом. Разочарование из-за поражения, возможно, заставило меня выразить свои чувства в неподходящее время и в неподходящем месте. За это я прошу прощения. Наша команда добивается лучших результатов, когда мы действуем сообща. Я признаю, что мои слова в тот момент не способствовали этому единству", - написал Мартинес.

    Отметим, что Лисандро Мартинес выступает за клуб английской Премьер-лиги с 2022 года.

    Лига чемпионов УЕФА ФК Манчестер Юнайтед
    Lisandro Martines işlətdiyi ifadələrə görə "Mançester Yunayted" rəhbərliyindən üzr istəyib
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    01:44
    Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутниками
    Другие страны
    01:19
    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапа
    Футбол
    01:16
    В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапа
    Футбол
    00:40
    Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатов
    Финансы
    00:36
    В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатов
    Финансы
    00:33
    В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человек
    В регионе
    00:31
    Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 году
    Финансы
    00:22
    На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатов
    Финансы
    00:07
    Доходы госбюджета Азербайджана на 2027 год увеличены на 20 млн манатов
    Финансы
    Лента новостей