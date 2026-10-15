Защитник "Манчестер Юнайтед" извинился за критику руководства клуба

Аргентинский защитник английского "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес принес извинения за свои высказывания после встречи с руководством клуба.

Как сообщает Report, футболист поделился соответствующей публикацией в социальных сетях.

"Красные дьяволы" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА уступили испанскому "Атлетико" со счетом 0:2. После матча Мартинес раскритиковал руководство клуба и спортивного директора за отсутствие в команде достаточного количества сильных футболистов.

Аргентинский защитник сообщил, что встреча с руководством и главным тренером прошла в позитивной атмосфере.

"Сегодня я встретился с руководством клуба и главным тренером. У нас состоялся очень конструктивный разговор. Мы обменялись мнениями и открыто обсудили произошедшее после матча во вторник.

Все знают, что я эмоциональный человек и живу футболом. Разочарование из-за поражения, возможно, заставило меня выразить свои чувства в неподходящее время и в неподходящем месте. За это я прошу прощения. Наша команда добивается лучших результатов, когда мы действуем сообща. Я признаю, что мои слова в тот момент не способствовали этому единству", - написал Мартинес.

Отметим, что Лисандро Мартинес выступает за клуб английской Премьер-лиги с 2022 года.