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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    МИД Азербайджана подвел итоги VII саммита СВМДА в Баку

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 23:57
    МИД Азербайджана подвел итоги VII саммита СВМДА в Баку

    Успешное завершение VII саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку стало важным этапом в развитии регионального диалога, взаимного доверия и сотрудничества во всей Азии.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

    МИД перечислил основные итоги саммита:

    Принятие Бакинской декларации и заявления о сотрудничестве в области здравоохранения и безопасности труда;

    Вступление Лаосской Народно-Демократической Республики в СВМДА в качестве полноправного члена;

    Продление председательства Азербайджана на 2026–2028 годы;

    Назначение посла Султана Гаджиева генеральным секретарем СВМДА на 2026–2030 годы;

    Ратификация Камбоджей Конвенции о привилегиях и иммунитетах Секретариата СВМДА, завершившая процесс ее вступления в силу;

    Подтверждение приверженности многостороннему сотрудничеству, взаимосвязанности, миру и безопасности в Азии.

    "Азербайджан остается приверженным укреплению СВМДА как платформы для диалога, укрепления доверия и совместных действий на пути к более мирной и процветающей Азии", - говорится в публикации.

    Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД)
    Azərbaycan XİN: AQEM-in VII Zirvə Görüşü regional dialoqun inkişaf etdirilməsində mühüm mərhələdir
    Azerbaijan MFA highlights key outcomes of 7th CICA Summit
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