МИД Азербайджана подвел итоги VII саммита СВМДА в Баку

Успешное завершение VII саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку стало важным этапом в развитии регионального диалога, взаимного доверия и сотрудничества во всей Азии.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

МИД перечислил основные итоги саммита:

Принятие Бакинской декларации и заявления о сотрудничестве в области здравоохранения и безопасности труда;

Вступление Лаосской Народно-Демократической Республики в СВМДА в качестве полноправного члена;

Продление председательства Азербайджана на 2026–2028 годы;

Назначение посла Султана Гаджиева генеральным секретарем СВМДА на 2026–2030 годы;

Ратификация Камбоджей Конвенции о привилегиях и иммунитетах Секретариата СВМДА, завершившая процесс ее вступления в силу;

Подтверждение приверженности многостороннему сотрудничеству, взаимосвязанности, миру и безопасности в Азии.

"Азербайджан остается приверженным укреплению СВМДА как платформы для диалога, укрепления доверия и совместных действий на пути к более мирной и процветающей Азии", - говорится в публикации.