МИД Азербайджана подвел итоги VII саммита СВМДА в Баку
- 15 октября, 2026
- 23:57
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Успешное завершение VII саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку стало важным этапом в развитии регионального диалога, взаимного доверия и сотрудничества во всей Азии.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.
МИД перечислил основные итоги саммита:
Принятие Бакинской декларации и заявления о сотрудничестве в области здравоохранения и безопасности труда;
Вступление Лаосской Народно-Демократической Республики в СВМДА в качестве полноправного члена;
Продление председательства Азербайджана на 2026–2028 годы;
Назначение посла Султана Гаджиева генеральным секретарем СВМДА на 2026–2030 годы;
Ратификация Камбоджей Конвенции о привилегиях и иммунитетах Секретариата СВМДА, завершившая процесс ее вступления в силу;
Подтверждение приверженности многостороннему сотрудничеству, взаимосвязанности, миру и безопасности в Азии.
"Азербайджан остается приверженным укреплению СВМДА как платформы для диалога, укрепления доверия и совместных действий на пути к более мирной и процветающей Азии", - говорится в публикации.