Минфин Азербайджана обнародовал среднесрочную программу расходов на 2027–2030 годы

Министерство финансов Азербайджана опубликовало на своем официальном сайте Среднесрочную рамочную программу расходов на 2027–2030 годы.

Как сообщает Report, документ подготовлен в соответствии с "Правилами подготовки среднесрочной рамочной программы расходов", утвержденными указом Президента Азербайджана от 24 августа 2018 года.

Документ охватывает основные направления и цели бюджетной политики, макрофискальные параметры, анализ фискальных рисков и меры по их снижению, национальные приоритеты расходов, среднесрочный объем ресурсов, а также прогнозы доходов и расходов сводного и государственного бюджетов.

Кроме того, в документе представлена информация о распределении по программам средств государственного бюджета на следующий среднесрочный период для секторов, участвующих в реформах по переходу к программному и ориентированному на результат бюджетированию.