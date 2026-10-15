Минфин Азербайджана обнародовал среднесрочную программу расходов на 2027–2030 годы
- 15 октября, 2026
- 23:49
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Министерство финансов Азербайджана опубликовало на своем официальном сайте Среднесрочную рамочную программу расходов на 2027–2030 годы.
Как сообщает Report, документ подготовлен в соответствии с "Правилами подготовки среднесрочной рамочной программы расходов", утвержденными указом Президента Азербайджана от 24 августа 2018 года.
Документ охватывает основные направления и цели бюджетной политики, макрофискальные параметры, анализ фискальных рисков и меры по их снижению, национальные приоритеты расходов, среднесрочный объем ресурсов, а также прогнозы доходов и расходов сводного и государственного бюджетов.
Кроме того, в документе представлена информация о распределении по программам средств государственного бюджета на следующий среднесрочный период для секторов, участвующих в реформах по переходу к программному и ориентированному на результат бюджетированию.