Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Минфин Азербайджана обнародовал среднесрочную программу расходов на 2027–2030 годы

    Финансы
    • 15 октября, 2026
    • 23:49
    Минфин Азербайджана обнародовал среднесрочную программу расходов на 2027–2030 годы

    Министерство финансов Азербайджана опубликовало на своем официальном сайте Среднесрочную рамочную программу расходов на 2027–2030 годы.

    Как сообщает Report, документ подготовлен в соответствии с "Правилами подготовки среднесрочной рамочной программы расходов", утвержденными указом Президента Азербайджана от 24 августа 2018 года.

    Документ охватывает основные направления и цели бюджетной политики, макрофискальные параметры, анализ фискальных рисков и меры по их снижению, национальные приоритеты расходов, среднесрочный объем ресурсов, а также прогнозы доходов и расходов сводного и государственного бюджетов.

    Кроме того, в документе представлена информация о распределении по программам средств государственного бюджета на следующий среднесрочный период для секторов, участвующих в реформах по переходу к программному и ориентированному на результат бюджетированию.

    Министерство финансов Азербайджана
    2027-2030-cu illəri əhatə edən Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsi açıqlanıb
    Azerbaijan publishes Medium-Term Expenditure Framework for 2027-2030
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    01:44
    Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутниками
    Другие страны
    01:19
    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапа
    Футбол
    01:16
    В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапа
    Футбол
    00:40
    Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатов
    Финансы
    00:36
    В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатов
    Финансы
    00:33
    В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человек
    В регионе
    00:31
    Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 году
    Финансы
    00:22
    На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатов
    Финансы
    00:07
    Доходы госбюджета Азербайджана на 2027 год увеличены на 20 млн манатов
    Финансы
    Лента новостей