    Azərbaycanın beynəlxalq axtarışa verdiyi şəxs BƏƏ-dən ölkəyə gətirilib

    Hadisə
    • 20 fevral, 2026
    • 17:09
    Azərbaycanın beynəlxalq axtarışa verdiyi şəxs BƏƏ-dən ölkəyə gətirilib

    Azərbaycanın İnterpol xətti ilə beynəlxalq axtarışa verdiyi Tural Səməd-zadə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən (BƏƏ) ölkəyə gətirilib.

    Bu barədə "Report"a Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bir sıra şəxslərlə qabaqcadan əlbir olaraq xüsusilə külli miqdarda zərgərlik məmulatlarını (1 683 298 manat dəyərində) dövlət sərhədində bəyan etmədən qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirməyə cəhd göstərməkdə (Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2-ci maddəsi) ittiham edilmiş Azərbaycan vətəndaşı Tural Akif oğlu Səməd-zadənin yeri BƏƏ-də müəyyən olunub və həbs edilib.

    Ədliyyə Nazirliyinin sorğusunun və beynəlxalq prosedurlara uyğun tələb olunan sənədlərin təqdimatından, habelə aparılan danışıqlardan sonra həmin şəxsin ölkəyə ekstradisiyası ilə bağlı razılıq əldə olunub. Bu da, öz növbəsində, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə mövcud olan nüfuzunu və BƏƏ-nin ölkə üçün etibarlı tərəfdaş olmasını bir daha təsdiqləyir.

    T.Səməd-zadə Ədliyyə Nazirliyinin Beynəlxalq əməkdaşlıq baş idarəsinin və Penitensiar xidmətinin məsul əməkdaşları tərəfindən BƏƏ-dən ölkəyə gətirilib və məhkəmənin həbs qərarına əsasən müvafiq istintaq təcridxanasına yerləşdirilib.

    ОАЭ выдали Азербайджану обвиняемого в контрабанде на 1,7 млн манатов
    UAE extradites Azerbaijani accused of smuggling jewelry worth $1.7M

