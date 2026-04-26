    ABŞ-nin ədliyyə naziri: Trampın qəbulunda baş verən atışma ilə bağlı istintaq davam edir

    Ağ Ev Müxbirləri Assosiasiyasının qəbulunda baş verən atışma ilə bağlı istintaq davam edir və tezliklə şübhəli şəxsə qarşı ittihamlar irəli sürüləcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-nin ədliyyə naziri səlahiyyətlərini icra edən – baş prokuror Todd Blanş bildirib.

    "Bu istintaq davam edir. İttihamların tezliklə irəli sürüləcəyini gözləyirəm. Hərəkətlərin xarakteri nəzərə alınmaqla ittihamlar aydın olmalıdır, lakin atışma, odlu silah saxlama və digər hər şeylə bağlı bir çox ittihamlar olacaq", - o qeyd edib.

    O əlavə edib ki, istintaq ilkin mərhələdədir və yeni başlayır.

    Минюст США: Расследование стрельбы на приеме с Трампом продолжается

    Son xəbərlər

    09:00

    Premyer Liqa: "Kəpəz" "Şamaxı" ilə "Neftçi" "Qarabağ"la üz-üzə gələcək

    Futbol
    08:58

    Narendra Modi oteldəki atışmadan sonra Trampa uğurlar arzulayıb

    Digər ölkələr
    08:44

    Starmer leyboristlərin 2029-cu ilin parlament seçkilərində qalib gələ biləcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    08:20

    Tramp Vaşinqtondakı atışmanın İran əməliyyatı ilə əlaqəli olduğuna inanmır

    Digər ölkələr
    08:03

    ABŞ-nin ədliyyə naziri: Trampın qəbulunda baş verən atışma ilə bağlı istintaq davam edir

    Digər ölkələr
    07:40

    Kolumbiyada terror aktı nəticəsində 14 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    07:18
    Foto
    Video

    Tramp Vaşinqtonda atışmada şübhəli bilinən şəxsin foto və videolarını paylaşıb

    Digər ölkələr
    07:10

    Tramp: Vaşinqton qəbul zamanı atəş açan şəxsin bir neçə silahı olub

    Digər ölkələr
    07:03

    İsrailin Müdafiə Ordusu Livanın cənubuna zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti