Минюст США: Расследование стрельбы на приеме с Трампом продолжается

Расследование инцидента со стрельбой на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме продолжается, обвинения подозреваемому будут предъявлены в ближайшее время.

Как передает Report, об этом заявил исполняющий обязанности министра юстиции - генерального прокурора США Тодд Бланш.

"Это расследование продолжается. Я ожидаю, что обвинения будут предъявлены в ближайшее время. Обвинения должны быть очевидны, учитывая характер действий, но будет множество обвинений, связанных со стрельбой, с хранением огнестрельного оружия и всем остальным", - отметил он.

По его словам, расследование находится на начальной стадии и только начинается.