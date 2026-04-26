    Другие страны
    • 26 апреля, 2026
    • 07:27
    Минюст США: Расследование стрельбы на приеме с Трампом продолжается

    Расследование инцидента со стрельбой на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме продолжается, обвинения подозреваемому будут предъявлены в ближайшее время.

    Как передает Report, об этом заявил исполняющий обязанности министра юстиции - генерального прокурора США Тодд Бланш.

    "Это расследование продолжается. Я ожидаю, что обвинения будут предъявлены в ближайшее время. Обвинения должны быть очевидны, учитывая характер действий, но будет множество обвинений, связанных со стрельбой, с хранением огнестрельного оружия и всем остальным", - отметил он.

    По его словам, расследование находится на начальной стадии и только начинается.

    Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки (США) Тодд Бланш
    ABŞ-nin ədliyyə naziri: Trampın qəbulunda baş verən atışma ilə bağlı istintaq davam edir

    Последние новости

    08:57

    Другие страны
    08:48

    Другие страны
    08:25

    Другие страны
    07:59

    Другие страны
    07:27

    Другие страны
    07:10
    Фото
    Видео

    Другие страны
    07:02

    Другие страны
    06:47

    Другие страны
    06:19

    Другие страны
    Лента новостей