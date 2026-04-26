Минюст США: Расследование стрельбы на приеме с Трампом продолжается
Другие страны
- 26 апреля, 2026
- 07:27
Расследование инцидента со стрельбой на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме продолжается, обвинения подозреваемому будут предъявлены в ближайшее время.
Как передает Report, об этом заявил исполняющий обязанности министра юстиции - генерального прокурора США Тодд Бланш.
"Это расследование продолжается. Я ожидаю, что обвинения будут предъявлены в ближайшее время. Обвинения должны быть очевидны, учитывая характер действий, но будет множество обвинений, связанных со стрельбой, с хранением огнестрельного оружия и всем остальным", - отметил он.
По его словам, расследование находится на начальной стадии и только начинается.
