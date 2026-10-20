ЕАБР выделит $31,2 млн на строительство дата-центра в Астане

Евразийский банк развития (ЕАБР) и казахстанская компания AKASHI Data Center PLC подписали соглашение о финансировании строительства центра обработки данных в Астане на сумму $31,2 млн.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе ЕАБР.

Это первый проект строительства центра обработки данных в инвестиционном портфеле банка. Его реализация расширит возможности Казахстана в сфере хранения и обработки информации, создаст дополнительную инфраструктуру для финансовых организаций, технологических компаний и поставщиков облачных сервисов.

Общий объем инвестиций в кампус AKASHI Data Center оценивается примерно в $354 млн. Его проектная мощность составит 100 МВт, из которых около 10 МВт предусмотрено в рамках первой очереди. Ее коммерческий запуск намечен на 2027 год.

Кампус объединит четыре независимых модуля с собственной энергетической и телекоммуникационной инфраструктурой. Отдельный модуль предназначен для задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений с применением жидкостного охлаждения.

Проектная документация первой очереди получила сертификат Tier IV от Uptime Institute.