В Казахстане выпуск легковых автомобилей вырос на 38%

В Казахстане за январь-сентябрь 2026 года произведено 136 548 легковых автомобилей - на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны.

В сентябре выпущено 19 377 легковых автомобилей. По сравнению с сентябрем прошлого года производство увеличилось на 66,4%, а относительно августа текущего года - на 35,5%.

На Костанайскую область пришлось 50,5% выпуска легковых автомобилей, на Алматинскую - 49,5%.

За девять месяцев объем производства в категории "Автомобили, прицепы и полуприцепы" составил 1,67 трлн тенге ($3,6 млн). Индекс промышленного производства достиг 129,9% к аналогичному периоду 2025 года.