Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    В Казахстане выпуск легковых автомобилей вырос на 38%

    В регионе
    • 20 октября, 2026
    • 15:01
    В Казахстане выпуск легковых автомобилей вырос на 38%

    В Казахстане за январь-сентябрь 2026 года произведено 136 548 легковых автомобилей - на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны.

    В сентябре выпущено 19 377 легковых автомобилей. По сравнению с сентябрем прошлого года производство увеличилось на 66,4%, а относительно августа текущего года - на 35,5%.

    На Костанайскую область пришлось 50,5% выпуска легковых автомобилей, на Алматинскую - 49,5%.

    За девять месяцев объем производства в категории "Автомобили, прицепы и полуприцепы" составил 1,67 трлн тенге ($3,6 млн). Индекс промышленного производства достиг 129,9% к аналогичному периоду 2025 года.

    прозводство автомобилей Казахстан
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    16:04
    Гянджинский мемориальный комплекс передан в подчинение Минкультуры — распоряжение
    Внутренняя политика
    16:03
    Немецкие производители пищевого оборудования проведут в Баку переговоры с азербайджанским бизнесом
    Промышленность
    16:02
    Ильхам Алиев утвердил меморандум с Климатическим секретариатом ООН
    Внутренняя политика
    15:53
    В Азербайджане создадут Карабахский национальный парк площадью более 88 тыс. гектаров
    Внутренняя политика
    15:47
    Рубио: США разочарованы отсутствием прогресса по Украине - Обновлено
    Другие страны
    15:46
    Дарманен: Во Франции около 150 человек приговорены к различным тюремным срокам
    Другие страны
    15:42
    Фото
    Видео
    На учениях "Встреча соколов-2026" прошел "День высокопоставленного наблюдателя"
    Армия
    15:27
    Leonardo Art School и MiniBoss Business School запускают совместную программу для детей
    Бизнес
    15:24
    В Индонезии более 300 центров госуслуг работают по модели ASAN xidmət
    Внутренняя политика
    Лента новостей