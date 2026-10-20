В Казахстане выпуск легковых автомобилей вырос на 38%
В регионе
- 20 октября, 2026
- 15:01
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В Казахстане за январь-сентябрь 2026 года произведено 136 548 легковых автомобилей - на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как передает казахстанское бюро Report, об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны.
В сентябре выпущено 19 377 легковых автомобилей. По сравнению с сентябрем прошлого года производство увеличилось на 66,4%, а относительно августа текущего года - на 35,5%.
На Костанайскую область пришлось 50,5% выпуска легковых автомобилей, на Алматинскую - 49,5%.
За девять месяцев объем производства в категории "Автомобили, прицепы и полуприцепы" составил 1,67 трлн тенге ($3,6 млн). Индекс промышленного производства достиг 129,9% к аналогичному периоду 2025 года.
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