Reuters: Треть американцев выступают за повторную попытку казни в случае неудачи

Около трети американцев считают, что в случае неудачной казни власти должны повторно попытаться исполнить смертный приговор.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса информационного агентства Reuters и исследовательской компании Ipsos.

При этом 39% опрошенных считают, что после неудачной попытки казни смертный приговор следует заменить пожизненным заключением, а 26% затруднились ответить.

Опрос провели после инцидента в сентябре в штате Теннесси, где 50-летняя Криста Пайк, осужденная за убийство, выжила после двух попыток привести смертный приговор в исполнение с помощью смертельной инъекции. По данным Reuters, после этого ее госпитализировали в критическом состоянии, в сознание она пришла лишь через пять дней.

Смертную казнь за наиболее тяжкие преступления в целом поддерживают 55% респондентов против 63% в 2017 году. Против этой меры наказания выступают 31% опрошенных, еще 13% затруднились ответить.

Трансляцию казней по телевидению или в интернете считают недопустимой 71% респондентов. Такую позицию разделяет большинство опрошенных как среди демократов, так и среди республиканцев.

Опрос проводился онлайн по всей территории США в течение четырех дней и завершился 19 октября. В нем приняли участие 1 679 совершеннолетних американцев. Погрешность составляет два процентных пункта.