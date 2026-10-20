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    Reuters: Треть американцев выступают за повторную попытку казни в случае неудачи

    Другие страны
    • 20 октября, 2026
    • 14:53
    Reuters: Треть американцев выступают за повторную попытку казни в случае неудачи

    Около трети американцев считают, что в случае неудачной казни власти должны повторно попытаться исполнить смертный приговор.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса информационного агентства Reuters и исследовательской компании Ipsos.

    При этом 39% опрошенных считают, что после неудачной попытки казни смертный приговор следует заменить пожизненным заключением, а 26% затруднились ответить.

    Опрос провели после инцидента в сентябре в штате Теннесси, где 50-летняя Криста Пайк, осужденная за убийство, выжила после двух попыток привести смертный приговор в исполнение с помощью смертельной инъекции. По данным Reuters, после этого ее госпитализировали в критическом состоянии, в сознание она пришла лишь через пять дней.

    Смертную казнь за наиболее тяжкие преступления в целом поддерживают 55% респондентов против 63% в 2017 году. Против этой меры наказания выступают 31% опрошенных, еще 13% затруднились ответить.

    Трансляцию казней по телевидению или в интернете считают недопустимой 71% респондентов. Такую позицию разделяет большинство опрошенных как среди демократов, так и среди республиканцев.

    Опрос проводился онлайн по всей территории США в течение четырех дней и завершился 19 октября. В нем приняли участие 1 679 совершеннолетних американцев. Погрешность составляет два процентных пункта.

    Смертная казнь Соцопрос
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