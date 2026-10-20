Азербайджан оценил возможности сотрудничества с Нидерландами в аграрной сфере

В Азербайджане оценены возможности и вызовы для сотрудничества с Нидерландами в аграрной сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Нидерландов в Азербайджане, соответствующее исследование было проведено азербайджанской компанией PFF Agro Consulting при поддержке дипломатической миссии.

Исследование охватывает такие направления, как тепличные хозяйства, цветоводство, семеноводство, животноводство, управление водными ресурсами и пищевая промышленность. В документе представлена информация об инвестиционных возможностях, вариантах создания местных партнерств и путях выхода на рынок.

В нем также подчеркиваются инновационные решения, экспертные знания и технологии, которые могут предложить Нидерланды - один из мировых лидеров по экспорту сельскохозяйственной и пищевой продукции.