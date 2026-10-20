Азербайджан оценил возможности сотрудничества с Нидерландами в аграрной сфере
- 20 октября, 2026
- 15:03
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В Азербайджане оценены возможности и вызовы для сотрудничества с Нидерландами в аграрной сфере.
Как сообщает Report со ссылкой на посольство Нидерландов в Азербайджане, соответствующее исследование было проведено азербайджанской компанией PFF Agro Consulting при поддержке дипломатической миссии.
Исследование охватывает такие направления, как тепличные хозяйства, цветоводство, семеноводство, животноводство, управление водными ресурсами и пищевая промышленность. В документе представлена информация об инвестиционных возможностях, вариантах создания местных партнерств и путях выхода на рынок.
В нем также подчеркиваются инновационные решения, экспертные знания и технологии, которые могут предложить Нидерланды - один из мировых лидеров по экспорту сельскохозяйственной и пищевой продукции.
🇳🇱🇦🇿 With the support of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Azerbaijan, PFF Agro Consulting has conducted a study on the agricultural sector, including the opportunities and challenges for cooperation with the Netherlands. https://t.co/lFoBFNrpGE— Netherlands in Azerbaijan (@NLinAzerbaijan) October 20, 2026