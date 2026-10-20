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    Азербайджан оценил возможности сотрудничества с Нидерландами в аграрной сфере

    АПК
    • 20 октября, 2026
    • 15:03
    Азербайджан оценил возможности сотрудничества с Нидерландами в аграрной сфере

    В Азербайджане оценены возможности и вызовы для сотрудничества с Нидерландами в аграрной сфере.

    Как сообщает Report со ссылкой на посольство Нидерландов в Азербайджане, соответствующее исследование было проведено азербайджанской компанией PFF Agro Consulting при поддержке дипломатической миссии.

    Исследование охватывает такие направления, как тепличные хозяйства, цветоводство, семеноводство, животноводство, управление водными ресурсами и пищевая промышленность. В документе представлена информация об инвестиционных возможностях, вариантах создания местных партнерств и путях выхода на рынок.

    В нем также подчеркиваются инновационные решения, экспертные знания и технологии, которые могут предложить Нидерланды - один из мировых лидеров по экспорту сельскохозяйственной и пищевой продукции.

    Азербайджано-нидерландские отношения Посольство Нидерландов Сельское хозяйство Азербайджана
    Azərbaycan Niderland ilə aqrar sahədə əməkdaşlıq imkanlarını qiymətləndirib
    Azerbaijan assesses agricultural cooperation opportunities with Netherlands
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