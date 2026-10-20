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    Доклад: Армения может потерять более 50% денежных переводов из РФ

    В регионе
    • 20 октября, 2026
    • 15:10
    Доклад: Армения может потерять более 50% денежных переводов из РФ

    Объем денежных переводов из России в Армению в случае приостановки ее членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) сократится более чем вдвое - до $1,8 млрд по сравнению с $3,88 млрд за 2025 год.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом говорится в совместном докладе России, Беларуси, Армении и Казахстана, опубликованном на сайте правительства РФ.

    Совокупный показатель переводов в Армению из всех стран ЕАЭС может упасть до $1,85 млрд с $3,95 млрд в 2025 году.

    Кроме того, приостановка участия Армении в ЕАЭС может привести с росту цены на газ с $177,5 до $300 за 1 тыс. куб. м или на 69%.

    "Сценарная оценка импорта газа Республикой Армения из государств - членов ЕАЭС исходит из цены на уровне 300 долларов США за 1 тыс. куб. м при сохранении физического объема поставок. По сравнению с действующей базовой ценой 177,5 долларов США за 1 тыс. куб. м рост цены составит порядка 69%", - говорится в докладе.

    В докладе при этом отмечается, что данный показатель носит индикативный характер и реальная цена с учетом рыночной конъюнктуры может быть выше.

    Армению в случае приостановки членства в ЕАЭС также ждет более чем двукратное сокращение товарооборота со странами объединения, на которые в настоящее время приходится 37,8% торговли республики, в том числе 38% экспорта и 37,7% импорта.

    "В случае приостановления членства республики Армения в ЕАЭС совокупный товарооборот республики Армения с государствами-членами ЕАЭС сократится на $4 млрд 439,7 млн, или на 55,6% к уровню 2025 г.: с $7 млрд 990,6 млн до $3 млрд 550,9 млн", - говорится в докладе.

    Российско-армянские отношения Денежные переводы Армения Российская Федерация (РФ) Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
    Ermənistanın Aİİ-dən çıxması Rusiyadan pul köçürmələrini yarıdan çox azalda bilər
    Withdrawal from EAEU may cause decline in Armenia's remittances from Russia by over half
    44 filmi
    44 filmi

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