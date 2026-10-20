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    Ermənistanın Aİİ-dən çıxması Rusiyadan pul köçürmələrini yarıdan çox azalda bilər

    Region
    • 20 oktyabr, 2026
    • 15:15
    Ermənistanın Aİİ-dən çıxması Rusiyadan pul köçürmələrini yarıdan çox azalda bilər

    Ermənistanın Avrasiya İqtisadi İttifaqına (Aİİ) üzvlüyünün dayandırılması halında Rusiyadan ölkəyə pul köçürmələrinin həcmi yarıdan çox azalaraq 2025-ci ildəki 3,88 milyard dollarla müqayisədə 1,8 milyard dollara düşə bilər.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya, Belarus, Ermənistan və Qazaxıstanın birgə hesabatında qeyd olunub. Sənəd Rusiya hökumətinin saytında dərc edilib.

    "Bütün Aİİ ölkələrindən Ermənistana köçürmələrin ümumi göstəricisi 2025-ci ildə 3,95 milyard dollardan 1,85 milyard dollara qədər azala bilər," - sənəddə bildirilib.

    Bundan əlavə, Ermənistanın Aİİ-də iştirakının dayandırılması qazın qiymətinin 1 min kubmetr üçün 177,5 dollardan 300 dollara qədər, yəni 69 % artmasına gətirib çıxara bilər.

    "Ermənistanın Aİİ-yə üzv dövlətlərdən qaz idxalı üzrə ssenari qiymətləndirməsi tədarükün fiziki həcmi dəyişməz qalmaqla 1 000 kubmetr üçün 300 ABŞ dolları qiymətini nəzərdə tutur. Hazırda qüvvədə olan 177,5 ABŞ dolları baza qiyməti ilə müqayisədə artım təxminən 69 % təşkil edəcək", - hesabatda qeyd olunub.

    Bununla yanaşı, bildirilib ki, bu göstərici indikativ xarakter daşıyır və bazar konyunkturası nəzərə alınmaqla real qiymət daha yüksək ola bilər.

    Avrasiya İqtisadi İttifaqı (Aİİ) Pul köçürmələri
    Доклад: Армения может потерять более 50% денежных переводов из РФ
    Withdrawal from EAEU may cause decline in Armenia's remittances from Russia by over half
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