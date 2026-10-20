В ряде районов Азербайджана ожидаются ливни и град - Предупреждение
Экология
- 20 октября, 2026
- 14:53
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21 октября преимущественно в горных и предгорных районах, а 22–23 октября местами ожидаются дожди с перерывами.
Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, в отдельных районах возможны кратковременные интенсивные ливни, грозы и град, а в высокогорье - снег.
22 октября в некоторых районах осадки могут усилиться.
В связи с осадками ожидается повышение уровня воды в реках, а на некоторых реках Большого Кавказа и Нахчыванской АР возможны кратковременные паводки и селевые потоки.
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