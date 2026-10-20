В ряде районов Азербайджана ожидаются ливни и град - Предупреждение

21 октября преимущественно в горных и предгорных районах, а 22–23 октября местами ожидаются дожди с перерывами.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, в отдельных районах возможны кратковременные интенсивные ливни, грозы и град, а в высокогорье - снег.

22 октября в некоторых районах осадки могут усилиться.

В связи с осадками ожидается повышение уровня воды в реках, а на некоторых реках Большого Кавказа и Нахчыванской АР возможны кратковременные паводки и селевые потоки.