В Афганистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в горах Гиндукуш в Афганистане.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (ESMC).

Очаг залегал на глубине 87 км.

По данным ESMC, эпицентр располагался в 111 км к юго-востоку от города Баглан, где проживает около 108 тыс. человек.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.