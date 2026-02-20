Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Афганистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

    Другие страны
    • 20 февраля, 2026
    • 17:50
    В Афганистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

    Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в горах Гиндукуш в Афганистане.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (ESMC).

    Очаг залегал на глубине 87 км.

    По данным ESMC, эпицентр располагался в 111 км к юго-востоку от города Баглан, где проживает около 108 тыс. человек.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

    Афганистан землетрясение горы Гиндукуш
    Ты - Король

    Последние новости

    18:01

    В январе этого года в Азербайджане произведено 193,4 тыс. тонн дизельного топлива

    Энергетика
    17:59

    В Азербайджане объединяются три структуры Государственного антимонопольного агентства

    Бизнес
    17:57

    В Азербайджане созданы новые бюджетные организации

    Финансы
    17:55

    В Азербайджане производство в секторе ИКТ увеличилось на 10%

    ИКТ
    17:50

    В Афганистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

    Другие страны
    17:48

    Дорин Жунгиету: Молдова рассматривает Азербайджан как потенциального партнера по поставкам СПГ

    Энергетика
    17:45

    Писториус: Германия продолжит помогать Украине и усиливать собственную обороноспособность

    Другие страны
    17:45

    Президенты Азербайджана и Словении обменялись письмами - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:37

    ОАЭ выдали Азербайджану обвиняемого в контрабанде на 1,7 млн манатов

    Происшествия
    Лента новостей