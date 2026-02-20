В Афганистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5
Другие страны
- 20 февраля, 2026
- 17:50
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в горах Гиндукуш в Афганистане.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (ESMC).
Очаг залегал на глубине 87 км.
По данным ESMC, эпицентр располагался в 111 км к юго-востоку от города Баглан, где проживает около 108 тыс. человек.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Последние новости
18:01
В январе этого года в Азербайджане произведено 193,4 тыс. тонн дизельного топливаЭнергетика
17:59
В Азербайджане объединяются три структуры Государственного антимонопольного агентстваБизнес
17:57
В Азербайджане созданы новые бюджетные организацииФинансы
17:55
В Азербайджане производство в секторе ИКТ увеличилось на 10%ИКТ
17:50
В Афганистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5Другие страны
17:48
Дорин Жунгиету: Молдова рассматривает Азербайджан как потенциального партнера по поставкам СПГЭнергетика
17:45
Писториус: Германия продолжит помогать Украине и усиливать собственную обороноспособностьДругие страны
17:45
Президенты Азербайджана и Словении обменялись письмами - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
17:37