    Əfqanıstanda 5,5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    • 20 fevral, 2026
    • 18:19
    Əfqanıstanda 5,5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb

    Əfqanıstanda Hinduquş dağlarında 5,5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi (EMSC) məlumat yayıb.

    Zəlzələ ocağı 87 km dərinlikdə yerləşib.

    ESMC-nin məlumatına görə, episentr təxminən 108 min nəfərin yaşadığı Bağlan şəhərindən 111 km cənub-şərqdə yerləşib.

    Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.

    Əfqanıstan zəlzələ
    В Афганистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

