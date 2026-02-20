Əfqanıstanda 5,5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb
Digər ölkələr
- 20 fevral, 2026
- 18:19
Əfqanıstanda Hinduquş dağlarında 5,5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi (EMSC) məlumat yayıb.
Zəlzələ ocağı 87 km dərinlikdə yerləşib.
ESMC-nin məlumatına görə, episentr təxminən 108 min nəfərin yaşadığı Bağlan şəhərindən 111 km cənub-şərqdə yerləşib.
Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.
