İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Azərbaycan Ukraynaya növbəti humanitar yardım partiyası göndərib

    Xarici siyasət
    • 20 fevral, 2026
    • 19:45
    Azərbaycan Ukraynaya növbəti humanitar yardım partiyası göndərib

    Azərbaycan Ukraynaya 31 generator və 2 avtomatik ehtiyat qoşulma sistemindən ibarət növbəti humanitar yardım partiyası göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev sosial şəbəkədə yazıb.

    Onun sözlərinə görə, avadanlıq Ukrayna Fövqəladə Hallar Dövlət Xidmətinin bölmələrinə, Rusiyanın hücumlarından zərər çəkmiş xəstəxana və bölgələrə təhvil veriləcək.

    Səfir qeyd edib ki, bu gün Milli Məclisin deputatı, Ukrayna ilə parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri Əlibala Məhərrəmzadə ilə görüşüb.

    "Görüş zamanı Azərbaycana və bu vacib və son dərəcə zəruri təşəbbüsdə iştirak edən hər kəsə minnətdarlığımı bildirdim. Yardım biganə olmayan Azərbaycan şirkətlərinin və vətəndaşlarının dəstəyi sayəsində mümkün olub", - o vurğulayıb.

    Azərbaycan Ukraynaya növbəti humanitar yardım partiyası göndərib
    Azərbaycan Ukraynaya növbəti humanitar yardım partiyası göndərib
    Azərbaycan Ukraynaya növbəti humanitar yardım partiyası göndərib

    Azərbaycan Ukrayna humanitar yardım
    Foto
    Азербайджан отправил Украине очередную партию гумпомощи
    Foto
    Azerbaijan sends new batch of humanitarian aid to Ukraine

    Son xəbərlər

    20:01

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda ilk finalçı müəyyənləşib

    Komanda
    19:55

    Yaponiya səfiri Azərbaycanın əsas tərəfdaş və enerji təhlükəsizliyinin təminatçısı kimi rolunu vurğulayıb

    Xarici siyasət
    19:49

    Əraqçi misirli həmkarını ABŞ ilə aparılan danışıqlar barədə məlumatlandırıb

    Region
    19:48

    ABŞ Çilinin üç məmuruna qarşı viza məhdudiyyəti tətbiq edib

    Digər ölkələr
    19:46

    Elnur Məmmədov: Bakıda sumo üzrə dünya çempionatı Tokio ilə əlaqələrin möhkəmlənməsinə töhfə verəcək

    Xarici siyasət
    19:45
    Foto

    Azərbaycan Ukraynaya növbəti humanitar yardım partiyası göndərib

    Xarici siyasət
    19:44

    Kurban Berdıyev: "Əvəzetmələrdən sonra bir qədər təşəbbüsü əldən verdik"

    Futbol
    19:42
    Foto

    TDT ölkələrinin ticarət sahəsində əməkdaşlığına dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Daxili siyasət
    19:33

    Katsuya Vatanabe: Yaponiya Bakı və İrəvan arasında sülh prosesindəki irəliləyişi alqışlayır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti