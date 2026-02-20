Азербайджан отправил Украине очередную партию гумпомощи

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 18:22
    Азербайджан отправил Украине очередную партию гуманитарной помощи - 31 генератор разной мощности и 2 системы автоматического включения резерва.

    Как передает Report, об этом сообщил в соцсетях посол Украины Юрий Гусев.

    По его словам, оборудование будет передано для нужд подразделений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, больниц и регионов, пострадавших от российских атак.

    Гусев также отметил, что ранее сегодня встретился с депутатом Милли Меджлиса, председателем межпарламентской группы дружбы с Украиной Алибалой Магеррамзаде.

    "В ходе встречи выразил благодарность Азербайджану и всем, кто принял участие в этой важной и крайне необходимой инициативе. Помощь стала возможной благодаря поддержке небезразличных азербайджанских компаний и граждан", - сказал он.

