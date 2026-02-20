Elnur Məmmədov: Bakıda sumo üzrə dünya çempionatı Tokio ilə əlaqələrin möhkəmlənməsinə töhfə verəcək
Xarici siyasət
- 20 fevral, 2026
- 19:46
Azərbaycan bu il tarixində ilk dəfə olaraq sumo üzrə dünya çempionatına ev sahibliyi edəcək ki, bu da Bakı ilə Tokio arasında idman sahəsində əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə mühüm töhfə verəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov Bakıda Yaponiyanın dövlət bayramına - imperator Naruhitonun ad gününə həsr olunmuş rəsmi qəbulda bildirib.
Məlumat yenilənir...
