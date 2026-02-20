Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 19:35
    Эльнур Мамедов: Чемпионат мира по сумо в Баку внесет значимый вклад в укрепление связей с Токио

    Азербайджан в этом году впервые в своей истории примет чемпионат мира по сумо, что внесет значимый вклад в дальнейшее укрепление связей между Баку и Токио в сфере спорта.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на официальном приеме в Баку, посвященном государственному празднику Японии - дню рождения японского императора Нарухито.

    "Наше сотрудничество в области спорта выходит на новый уровень - впервые в истории в Азербайджане в октябре этого года пройдет чемпионат мира по сумо, что внесет значительный вклад в дальнейшее укрепление наших связей в связи спорта", - отметил он.

    Эльнур Мамедов подчеркнул, что сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах также активно развивается и способствует укреплению взаимопонимания между народами двух стран.

    "Японские центры функционируют при нескольких высших учебных заведениях Азербайджана, где преподается японский язык. Также успешно реализуются студенческие обмены", - отметил он.

    Замминистра добавил, что сотрудничество между регионами Азербайджана и Японии стало важной частью двусторонних отношений.

    "Примером тому являются связи, установленные между Исмаиллинским районом Азербайджана и городом Ито, Хатаинским районом города Баку и городом Сика, а также продолжающаяся работа по установлению связей между городами Агдам и Хиросима, Шуша и Окаяма. Данное сотрудничество способствует углублению дружеских связей между странами", - подытожил Мамедов.

