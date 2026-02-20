İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    "Balaca pianoçu" dərs vəsaitinin təqdimatı keçirilib

    Mədəniyyət
    20 fevral, 2026
    • 19:29
    Balaca pianoçu dərs vəsaitinin təqdimatı keçirilib

    Mədəniyyət Nazirliyinin təşəbbüsü ilə hazırlanan incəsənət məktəblərinin I–II sinifləri üçün "Balaca pianoçu" adlı dərs vəsaiti çapdan çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Mədəniyyət Nazirliyi məlumat yayıb.

    Fevralın 20-də Azərbaycan Milli Kitabxanasında yeni nəşrin təqdimatı keçirilib.

    Bildirilib ki, fortepiano ixtisası üzrə uzun illər istifadə olunan vəsait 1955-ci ildə çap edilib və müasir pedaqoji tələblərə cavab vermirdi.

    "Balaca pianoçu" kitabının milli düşüncə və yeni bəstəkarlıq nümunələri əsasında hazırlandığı vurğulanıb.

