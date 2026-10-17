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    Yəmənin hökumət qüvvələri Təizdə husilərin səkkiz saatlıq hücumlarını dəf ediblər

    Digər ölkələr
    • 17 oktyabr, 2026
    • 13:44
    Yəmənin hökumət qüvvələri Təizdə husilərin səkkiz saatlıq hücumlarını dəf ediblər

    Yəmənin hökumət qüvvələri Təiz əyalətinin cənub-şərqində husilərin səkkiz saatdan çox davam edən hücumlarını dəf etdiklərini bildiriblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Jazeera" Yəməndəki əməkdaşlarına istinadən məlumat yayıb.

    Telekanalın məlumatına görə, Təiz şəhəri müntəzəm olaraq husilər tərəfindən raket atəşinə tutulur.

    Daha əvvəl Təizdən cənub-şərqdəki Sabir əl-Məvadim rayonunda husilərin artilleriya və snayper atəşi nəticəsində bir qadın ölüb, daha beş nəfər yaralanıb.

    Ənsar Allah hərəkatı (Husilər) Yəməndə vətəndaş müharibəsi Yəmən
    Правительственные войска Йемена отразили восьмичасовые атаки хуситов в Таизе
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