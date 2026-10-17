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    Правительственные войска Йемена отразили восьмичасовые атаки хуситов в Таизе

    Другие страны
    • 17 октября, 2026
    • 13:14
    Правительственные войска Йемена отразили восьмичасовые атаки хуситов в Таизе

    Правительственные силы Йемена заявили об отражении более чем восьмичасовых атак хуситов на юго-востоке провинции Таиз.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на своих корреспондентов в Йемене.

    По информации телеканала, город Таиз регулярно подвергается ракетным обстрелам со стороны хуситов.

    Ранее в районе Сабир-эль-Мавадим к юго-востоку от Таиза в результате артиллерийского обстрела и снайперского огня хуситов погибла женщина, еще пять мирных жителей, в том числе женщина и девочка, получили ранения.

    Гражданская война в Йемене Движение Ансар Аллах (хуситы)
    Yəmənin hökumət qüvvələri Təizdə husilərin səkkiz saatlıq hücumlarını dəf ediblər
    44 - Tezliklə
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