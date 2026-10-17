Правительственные войска Йемена отразили восьмичасовые атаки хуситов в Таизе

Правительственные силы Йемена заявили об отражении более чем восьмичасовых атак хуситов на юго-востоке провинции Таиз.

Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на своих корреспондентов в Йемене.

По информации телеканала, город Таиз регулярно подвергается ракетным обстрелам со стороны хуситов.

Ранее в районе Сабир-эль-Мавадим к юго-востоку от Таиза в результате артиллерийского обстрела и снайперского огня хуситов погибла женщина, еще пять мирных жителей, в том числе женщина и девочка, получили ранения.