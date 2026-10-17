Правительственные войска Йемена отразили восьмичасовые атаки хуситов в Таизе
Другие страны
- 17 октября, 2026
- 13:14
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Правительственные силы Йемена заявили об отражении более чем восьмичасовых атак хуситов на юго-востоке провинции Таиз.
Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на своих корреспондентов в Йемене.
По информации телеканала, город Таиз регулярно подвергается ракетным обстрелам со стороны хуситов.
Ранее в районе Сабир-эль-Мавадим к юго-востоку от Таиза в результате артиллерийского обстрела и снайперского огня хуситов погибла женщина, еще пять мирных жителей, в том числе женщина и девочка, получили ранения.
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