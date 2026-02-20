İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Katsuya Vatanabe: Yaponiya Bakı və İrəvan arasında sülh prosesindəki irəliləyişi alqışlayır

    Xarici siyasət
    • 20 fevral, 2026
    • 19:33
    Katsuya Vatanabe: Yaponiya Bakı və İrəvan arasında sülh prosesindəki irəliləyişi alqışlayır

    Yaponiya 2025-ci il avqustun 8-i keçirilən tarixi Vaşinqton sammitindən sonra Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesindəki irəliləyişi alqışlayır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaponiyanın Bakıdakı səfiri Katsuya Vatanabe Yaponiyanın dövlət bayramı - imperator Naruhitonun ad gününə həsr olunmuş rəsmi qəbulda bildirib.

    Səfirin sözlərinə görə, 2025-ci il Azərbaycan və Cənubi Qafqaz regionu üçün həqiqətən tarixi il olub.

    "Avqustun 8-də Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan liderləri tərəfindən Cənubi Qafqazda dayanıqlı sülh naminə birgə bəyannamə imzalanıb. Yaponiya regionda dayanıqlı sülh və sabitlik yolunda atılan bu mühüm addımı alqışlayır", - o vurğulayıb.

    Azərbaycan Yaponiya Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesi
    Кацуя Ватанабэ: Япония приветствует прогресс в мирном процессе между Баку и Ереваном
    Katsuya Watanabe: Japan welcomes progress in peace process between Baku and Yerevan

    Son xəbərlər

    19:45
    Foto

    Azərbaycan Ukraynaya növbəti humanitar yardım partiyası göndərib

    Xarici siyasət
    19:44

    Kurban Berdıyev: "Əvəzetmələrdən sonra bir qədər təşəbbüsü əldən verdik"

    Futbol
    19:42
    Foto

    TDT ölkələrinin ticarət sahəsində əməkdaşlığına dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Daxili siyasət
    19:33

    Katsuya Vatanabe: Yaponiya Bakı və İrəvan arasında sülh prosesindəki irəliləyişi alqışlayır

    Xarici siyasət
    19:29
    Foto

    "Balaca pianoçu" dərs vəsaitinin təqdimatı keçirilib

    Mədəniyyət
    19:28

    Vaşinqton təxribatı: Azərbaycana düşmən qüvvələrin xəstəliyi niyə residiv verib? - ŞƏRH

    Analitika
    19:27

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura yekun vurulub

    Komanda
    19:25

    Milli Məclisin parlamentlərarası əlaqələr üzrə yeni işçi qrupları yaradılacaq, rəhbərləri təyin ediləcək

    Milli Məclis
    19:22

    Vatanabe: Yaponiya ilə Azərbaycan arasında birbaşa aviareyslərin açılması turizm üçün faydalı olar

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti