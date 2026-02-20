Кацуя Ватанабэ: Япония приветствует прогресс в мирном процессе между Баку и Ереваном

Япония приветствует прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией после исторического Вашингтонского саммита 8 августа 2025 года.

Как передает Report, об этом заявил посол Японии в Баку Кацуя Ватанабэ на официальном приеме, посвященном государственному празднику Японии - дню рождения японского императора Нарухито.

По словам посла, 2025 год стал поистине историческим для Азербайджана и региона Южного Кавказа.

"8 августа в Вашингтоне лидерами Азербайджана и Армении была подписана Совместная декларация для прочного мира на Южном Кавказе. Япония приветствует этот важный шаг на пути к устойчивому миру и стабильности в регионе", - подчеркнул он.