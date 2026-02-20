Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане объединяются три структуры Государственного антимонопольного агентства

    Бизнес
    • 20 февраля, 2026
    • 17:59
    В Азербайджане объединяются три структуры Государственного антимонопольного агентства

    Юридические лица публичного права "Азербайджанский институт метрологии", "Азербайджанский институт стандартизации" и "Азербайджанский центр аккредитации", находящиеся в подчинении Государственного агентства по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при президенте, реорганизуются путем слияния.

    Как сообщает Report, это отражено в указе о совершенствовании деятельности ряда государственных структур, подписанном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

    Согласно указу, в Азербайджане созданы новые бюджетные организации.

