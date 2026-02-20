В Азербайджане объединяются три структуры Государственного антимонопольного агентства

Юридические лица публичного права "Азербайджанский институт метрологии", "Азербайджанский институт стандартизации" и "Азербайджанский центр аккредитации", находящиеся в подчинении Государственного агентства по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при президенте, реорганизуются путем слияния.

Как сообщает Report, это отражено в указе о совершенствовании деятельности ряда государственных структур, подписанном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно указу, в Азербайджане созданы новые бюджетные организации.