В Азербайджане объединяются три структуры Государственного антимонопольного агентства
Бизнес
- 20 февраля, 2026
- 17:59
Юридические лица публичного права "Азербайджанский институт метрологии", "Азербайджанский институт стандартизации" и "Азербайджанский центр аккредитации", находящиеся в подчинении Государственного агентства по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при президенте, реорганизуются путем слияния.
Как сообщает Report, это отражено в указе о совершенствовании деятельности ряда государственных структур, подписанном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно указу, в Азербайджане созданы новые бюджетные организации.
