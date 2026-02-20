İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Biznes
    • 20 fevral, 2026
    • 17:24
    Antiinhisar Dövlət Agentliyinin üç qurumu birləşdirilir

    Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan "Azərbaycan Metrologiya İnstitutu", "Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" və "Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi" publik hüquqi şəxslərin birləşmə yolu ilə yenidən təşkil edilməsi nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı bir sıra dövlət qurumlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi haqqında fərmanda öz əksini tapıb.

    Fərmana əsasən, Azərbaycanda yeni büdcə təşkilatları yaradılıb.

    В Азербайджане объединяются три структуры Государственного антимонопольного агентства

