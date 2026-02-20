Antiinhisar Dövlət Agentliyinin üç qurumu birləşdirilir
Biznes
- 20 fevral, 2026
- 17:24
Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan "Azərbaycan Metrologiya İnstitutu", "Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" və "Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi" publik hüquqi şəxslərin birləşmə yolu ilə yenidən təşkil edilməsi nəzərdə tutulur.
"Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı bir sıra dövlət qurumlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi haqqında fərmanda öz əksini tapıb.
Fərmana əsasən, Azərbaycanda yeni büdcə təşkilatları yaradılıb.
Son xəbərlər
18:13
Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 13 %-ə yaxın artıbİKT
18:10
Pistorius: Almaniya Ukraynaya yardım göstərməyə davam edəcəkDigər ölkələr
18:06
Frenk Pallone Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidentinə qarşı təxribat cəhdinin sponsorlarındandır - RƏYXarici siyasət
18:05
Əraqçi: İran və ABŞ tez razılaşmada maraqlıdır, heç bir son müddət yoxdurRegion
18:05
2025-ci ildə MOL-un Azərbaycanda kapital xərcləri 123 milyon dolları ötübEnergetika
18:05
WUF13-də üç xüsusi "Sakit otaq" fəaliyyət göstərəcəkİnfrastruktur
18:01
Foto
Göygöldə 10 şagirdin zəhərlənməsinə səbəb olan müəssisənin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıbSağlamlıq
17:58
Sabah Ordubadın səkkiz kəndində işıq olmayacaqEnergetika
17:49