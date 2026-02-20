Fitch Solutions понизила ожидания по инфляции в Азербайджане на 2026 год
Финансы
20 февраля, 2026
12:40
Международная аналитическая компания Fitch Solutions прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2026 году на уровне 5% (ранее прогнозировалось - 5,5%) по сравнению с 5,6% в 2025 году.
Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет.
При этом аналитики компании считают, что риски остаются смещенными в сторону повышения из-за геополитической напряженности и нарушений цепочек поставок, особенно связанных с санкциями, затрагивающими экспорт продовольствия из России.
"Азербайджан продолжает импортировать от 20% до 30% своих зерновых, молочных и мясных продуктов из России, что делает страну чувствительной к повышенным транспортным и транзакционным издержкам", - говорится в отчете.
