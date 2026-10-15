Более 40 следующих в Стамбул самолетов перенаправили в другие аэропорты

Свыше 40 самолетов, совершавшие рейсы в международный аэропорт Стамбула, из-за непогоды были перенаправлены в другие авиаузлы.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

По данным ведомства, 16 рейсов были направлены в аэропорт Анкары, 10 - Измира и 8 - в аэропорт имени Сабихи Гёкчен в азиатской части Стамбула, где в основном базируются лоукостеры.

Ливни и штормовой ветер в Стамбуле 14 октября парализовали транспортное сообщение в некоторых районах. В городе, по официальным данным, зафиксированы 1 277 подтоплений жилых домов и 15 оползней.

Ливни превратили дороги во многих районах Стамбула в реки, местами были затоплены переходы, загруженность трасс в час пик достигала 89%. По информации на вечер 14 октября, жертвой непогоды в Стамбуле стал 14-летний подросток - он погиб от удара током в одном из мест скопления воды в районе Фатих.

Власти Стамбула объявили желтый код метеоопасности в городе на 15 октября. По их прогнозам, ливни в мегаполисе продолжатся до конца дня 15 октября, не исключены подтопления, селевые потоки, перебои в работе транспорта и инфраструктуры.

Жителей и туристов просят без крайней необходимости не покидать свои дома. В Стамбуле отменены занятия в местных школах, объявлены административные выходные для некоторых категорий служащих.